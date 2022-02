Stephanie del Valle, presidenta de la organización Reignite Inc., presentó hoy al Tribunal de Primera Instancia una contrademanda en la que exige a Puerto Rico With A Purpose L3C (PRWAP) una suma que supera los $30 millones por daños morales, angustias mentales, daños punitivos y la pérdida de oportunidades para hacer negocios.

El recurso legal sometido por el licenciado Luis Gervitz Carbonell en representación de Miss Mundo 2016, también exige el pago de honorarios de abogados. Del Valle se desempeñó como gestora de la edición número 70 del certamen de belleza Miss Mundo 2021, que se celebraría en diciembre 16, pero que por consecuencias del COVID-19, se pospuso para 16 de marzo de este año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En detalle, el documento pide el pago de: “Una cantidad no menor de $20,000,000 por concepto de los daños morales”, “Una cantidad no menor de $5,000,000 por las angustias mentales”, “Una cantidad no menor de $1,000,000 por concepto de lucro cesante y pérdida de oportunidad de hacer negocios y/o posibilidad de contrataciones futuras” y “Una cantidad no menor de $5,000,000 por concepto de daños punitivos”.

También solicita que se “declare Sin Lugar la Demanda presentada y declare CON LUGAR la Reconvención presentada en todos sus extremos y remedios solicitados, más imponga a la Parte Demandante al pago de honorarios por una cantidad no menor de $50,000.00, más el pago de las costas y gastos del proceso”.

El documento establece que “la Demanda incoada de manera maliciosa en contra de la señorita Stephanie del Valle Díaz provocó noticias locales e internacionales relacionadas a la imputación de fraude, a pesar de que en la Demanda no existe ni una (1) sola actuación fraudulenta, ni siquiera indebida que sea atribuible a su persona”.

La acción legal se desprende de la demanda por presunto fraude presentada en contra de la exreina de belleza a principios de mes por la empresa Puerto Rico With a Purpose L3C, representada por el licenciado Marcos Rigau, quien reveló que Reignite detuvo la transacción de tres cheques ascendentes a $1.2 millones, y señaló que hay unos 45 suplidores a los que se les debe dinero.

A principios de esta semana, en entrevista en el programa Rayos X (Telemundo), Del Valle se defendió de las acusaciones. “Esas alegaciones son completamente falsas, sin sustancias. Me sentí dolida, frustrada...”, dijo, acompañada de los abogados Daniel Cacho Serrano y Luis E. Gervitz Carbonell.

“El primer daño es que ya he tenido cancelaciones de trabajos futuros, ya eso me está perjudicando. Es una noticia internacional, que no tiene sustancia, y yo quería venir aquí a defender lo único que yo tengo. Yo no soy millonaria, pero mis más grandes fortunas es mi reputación y mi integridad y no es justo lo que me han hecho”, añadió entonces.

Por su parte, Gervitz Carbonell anunció que se contemplaba contrademandar. “Nosotros vamos a radicar una contrademanda y vamos a demandar a terceros, que sabemos quiénes son pero no lo vamos a decir ahora”, sentenció.

Compañía de Turismo se expresa

En medio de este pleito legal, la Compañía de Turismo de Puerto Rico expresó a este medio: “Luego de recibir el reembolso por la cantidad total del depósito previamente desembolsado, como parte del compromiso de auspicio de Miss World, la Compañía de Turismo de Puerto Rico no ha recibido notificación sobre algún cambio en la celebración de la gala final en la isla”.