Vicky Carbonell, la representante de Puerto Rico en Miss Grand International 2026, continúa acaparando la atención de los fanáticos de la belleza de cara a la etapa culminante del concurso que se celebra en Tailandia.

La beldad boricua sorprendió este lunes al mostrar un drástico cambio de imagen en su cabello al lucir un corte estilo pixie, dejando de lado temporalmente sus característicos rizos.

Carbonell compartió su transformación, un peinado elaborado con una peluca de la marca Da’Pelo, a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje sobre la evolución constante y cómo abraza cada una de sus facetas.

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“Hay magia en el proceso de convertirse y poder en adueñarse de cada versión de ti misma. Suavidad, fuego, elegancia y valentía... Cada transformación revela otra faceta de la mujer que soy, conectada por un mismo propósito”, expresó la delegada boricua en sus redes sociales.

“Una reina destinada a Miss Grand International lleva consigo una presencia que impone, una voz que conmueve corazones y la disciplina necesaria para convertir un sueño en un legado. Con la competencia preliminar a solo unos días, cada momento de preparación se convierte en poder, cada transformación en confianza y cada paso lleva consigo el sueño de una corona. Mírame convertirme en todo aquello que vine a ser”, añadió Carbonell.

Fechas clave

La competencia preliminar del certamen de belleza, presidido por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, se llevará a cabo mañana, miércoles 7 de octubre, mientras que la noche de la gran gala final se celebrará el próximo sábado 10 de octubre de 2026.

Carbonell, quien se dio a conocer tras su participación en Objetivo Fama y posteriormente como semifinalista en Miss Universe Puerto Rico 2026, busca convertirse en la segunda puertorriqueña en ganar la corona de Miss Grand International, distinción que logró por primera vez Janelee Chaparro en 2013.