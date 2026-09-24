“Me tomó mucho decir: ‘Yo sigo aquí’”

Así se manifestó Gabrielle Henry, la reina de belleza jamaiquina que sufrió una aparatosa caída durante la preliminar de Miss Universe 2025, tras asegurar que se mantiene firme en su proceso de rehabilitación por una lesión cerebral con hemorragia subaracnoidea aguda, ocurrida en noviembre del año pasado.

La beldad aseguró que, a casi un año del colapso, el camino ha sido “muy largo, con noches en las que no he podido dormir por lo severo del dolor”. A la vez, admitió que no recuerda nada sobre el incidente en el Impact Challenge Hall de Bangkok, Tailandia, más allá de despertar en un hospital en el país asiático.

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“Perdí el conocimiento, no recuerdo nada de la caída; sé que el fondo de ese hoyo era una base de concreto”, manifestó la también oftalmóloga en entrevista con el programa “Good Morning America” de la cadena ABC.

“El primer recuerdo que tengo es despertarme y ver a mi mamá, que me miraba desde arriba. Fue la primera vez que la vi tan preocupada. En cuanto la vi, volví a desmayarme”, relató.

“No me tropecé”

La exreina de belleza sostuvo que siguió al pie de la letra las instrucciones de la producción al momento de desfilar por la pasarela, destacando que estaba cumpliendo el sueño de representar a su isla caribeña.

“Miré a la cámara tal como me instruyeron, me detuve donde me dijeron que me tenía que detener, miré de nuevo a la cámara y, justo cuando me dijeron que tenía que virar, caminé hacia la derecha. En ese momento, mis sueños colapsaron”, manifestó la joven de 30 años.

A diferencia de varios reportes preliminares, Henry enfatizó que el percance no se debió a un tropiezo y que era algo totalmente prevenible.

“Sé con certeza que no me tropecé. Sí creo que se podría haber evitado. Se debieron haber tomado las medidas adecuadas”, expresó, señalando directamente a “quienes diseñaron el escenario, quienes instalaron la iluminación y no se aseguraron de que existieran los mecanismos de protección”.

Ante esto, Henry radicó una demanda contra la Organización de Miss Universe y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA, alegando negligencia, responsabilidad por las instalaciones, contratación y supervisión negligente, así como causación intencional y negligente de angustia emocional.

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Por su parte, la Organización de Miss Universe afirmó que “no ha recibido ni se le ha notificado ninguna demanda, reclamo, carta de requerimiento o citación judicial por parte de la Sra. Henry ni de nadie que actúe en su nombre. Por lo tanto, no estamos en condiciones de comentar sobre reclamaciones que no hemos visto”.

Incluso, la entidad atribuyó la responsabilidad de la producción a Nawat Itsaragrisil, tenedor de la franquicia de Miss Universe Tailandia y dueño de Miss Grand International, por ser el organizador local del certamen en su país.

Pese a la batalla legal, Henry aseguró que su prioridad es continuar con su recuperación y su vocación de servicio.

“Solo quiero seguir recuperándome, creciendo y continuar la trayectoria que se ha trazado para mí”, concluyó.