¡Candela!

Eso fue lo que llevó Vicky Carbonell, la representante de Puerto Rico en Miss Grand International 2026, a la gala preliminar del certamen de belleza en Bangkok, Tailandia.

La cantante y modelo llegó a derrochar seguridad y sazón en uno de los momentos definitivos de la competencia, el cual se caracterizó por el ingenio y la perspicacia de las candidatas internacionales.

De rizo a lacio en 20 minutos

La beldad boricua no se quedó atrás al salir con su característica melena rizada durante el desfile en traje de baño, donde las concursantes mostraron energía y soltura en la pasarela al ritmo del tema “Touch” de la agrupación de K-pop KATSEYE.

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Pero Carbonell no se detuvo ahí: sorprendió a los espectadores cuando reapareció con la melena completamente lacia para la prueba en vestido de gala, luciendo una elegante propuesta con capa en tono anaranjado firmada por la prestigiosa marca tailandesa GL GarlateDesign.

La reina de belleza reveló que esa transformación estuvo a cargo de su estilista y maquillista Alexander Sierra, quien solo tuvo 20 minutos para lograr el look en medio de la competencia.

“Pero más allá de ser mi maquillista/estilista, [Alexander] se ha convertido en una de esas personas que hacen que todo este proceso sea mucho más fácil. Siempre dispuesto a ayudarme en todo y con el resto de mi equipo, pendiente de cada detalle para que yo pueda sentirme segura, preparada y dar lo mejor de mí. Gracias, mi querido Alex”, expresó Carbonell.

Carbonell continuará llevando la cinta de la Isla del Encanto de cara a la gala final, que tendrá lugar este sábado, 10 de octubre, en el país asiático.