La tabla de cortar podría ser uno de los utensilios que más trabajo realiza en la cocina y, sin embargo, uno de los que menos atención recibe. En ella se coloca el pollo crudo, luego las cebollas y, en ocasiones, hasta el pan. Entre un alimento y otro, lo habitual es pasarle rápidamente la esponja que esté más cerca.

Cuando pensamos en las tablas de picar, generalmente el debate gira en torno a si es mejor utilizar una de madera o una de plástico. Sin embargo, la pregunta más importante debería ser cómo limpiar y cuidar adecuadamente las que ya tenemos en casa.

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“Creo que la verdadera pregunta no es cuál es más segura, sino si ambas son seguras para utilizar”, expresó Donald Schaffner, profesor de ciencias de los alimentos en la Universidad Rutgers, quien estudia cómo las bacterias se trasladan entre distintas superficies.

¡Duelo de cuchillos! Tablas de plástico contra las de madera

Durante mucho tiempo, las tablas de plástico fueron consideradas la alternativa más segura, principalmente porque parecían más fáciles de limpiar. Sin embargo, en la década de 1990, Dean Cliver, investigador de seguridad alimentaria de la Universidad de Wisconsin-Madison, realizó pruebas con salmonela y E. coli en tablas de madera y descubrió que las bacterias penetraban en el material, donde no se multiplicaban y eventualmente morían.

Los picadores de plástico eran fáciles de limpiar, pero cuando comenzaban a acumular rayazos, los residuos que podían albergar bacterias, como la grasa del pollo, se depositaban en las ranuras dejadas por los cuchillos y resultaban difíciles de eliminar manualmente.

Schaffner señaló que las investigaciones sobre el tema presentan algunos resultados contradictorios, pero el trabajo de Cliver demostró que “la madera no era tan riesgosa como pensábamos”. Además, la madera contiene compuestos antimicrobianos naturales que parecen ofrecer cierta protección.

Nicole Papantoniou, directora sénior del Laboratorio de Cocina y Utensilios de Cocina del Good Housekeeping Institute, no favorece un material sobre otro. De hecho, utiliza ambos.

Más allá de las tablas de madera y plástico

Papantoniou también recomienda las tablas de materiales compuestos, fabricadas con fibras de madera o papel unidas mediante resina. Son livianas y resistentes.

Una tabla de material compuesto de papel, fabricada por Epicurean, fue una de las ganadoras de los Premios de Cocina 2027 de Good Housekeeping. Dave Benson, director ejecutivo de Epicurean, explicó que los cortes de los cuchillos en este material permanecen abiertos, en lugar de cerrarse sobre los restos de comida, como puede ocurrir con el plástico. Esto facilita su limpieza.

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Schaffner señaló que todavía no existen muchas investigaciones independientes que comparen el desempeño de las tablas de materiales compuestos o de bambú con las de madera y plástico.

Las tablas de goma, comunes en las cocinas de los restaurantes, son más suaves con los cuchillos, pero, según Papantoniou, no muchas están diseñadas para uso doméstico.

Aunque el cristal es un material no poroso, tampoco es recomendable para picar alimentos. Papantoniou explicó que estas tablas pueden deslizarse, romperse y desafilar los cuchillos.

Las superficies de mármol y pizarra pueden lucir espectaculares para servir quesos y embutidos, pero no deben utilizarse para cortar alimentos. “Pobre cuchillo”, comentó.

Cómo limpiar tu tabla de picar

Para el uso cotidiano, Papantoniou indicó que basta con lavar la tabla con agua tibia y jabón, y dejarla secar al aire.

Sin embargo, para desinfectarla adecuadamente se necesita un paso adicional. Este debe realizarse después de limpiar la superficie, con el propósito de eliminar las bacterias que podrían permanecer tras el lavado.

El agua caliente del grifo no es suficiente para lograrlo. “Si el agua estuviera lo suficientemente caliente como para matar las bacterias, también nos quemaría las manos”, explicó Schaffner.

Después de manipular carne o aves crudas, Schaffner recomienda desinfectar la tabla mediante alguno de estos métodos: verter cuidadosamente agua hirviendo sobre la superficie limpia, colocarla en el lavaplatos automático y utilizar el ciclo de desinfección, o aplicar una solución de cloro diluida siguiendo las instrucciones del envase.

El vinagre y el peróxido de hidrógeno “no son muy efectivos, al menos no tanto como el cloro”, advirtió.

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Las tablas de madera deben lavarse a mano, ya que el lavaplatos automático o dejarlas sumergidas durante mucho tiempo en el fregadero puede provocar que se deformen o agrieten. En cambio, las de plástico y materiales compuestos pueden colocarse en el lavaplatos.

Por esa razón, Schaffner reserva las tablas de plástico para cortar carne y aves crudas.

Tener tablas separadas para manipular carnes crudas y vegetales es “una precaución de seguridad alimentaria perfectamente razonable”, aunque no es indispensable, explicó.

Lo importante es recordar que las bacterias se trasladan con el agua. Por ejemplo, el líquido de una pechuga de pollo cruda puede contaminar la tabla, las manos y cualquier otro utensilio u objeto que se toque después, incluso el molinillo de pimienta.

Consejos adicionales para cuidar las tablas de madera

Aunque lucen muy bien sobre el mostrador de la cocina, las tablas de madera requieren más cuidados que las de plástico.

Papantoniou explicó que deben aceitarse y mantenerse acondicionadas. Esto tiene menos que ver con la seguridad alimentaria y más con conservarlas en buenas condiciones durante años. Además, resulta mucho más sencillo mantenerlas adecuadamente si se comienza a cuidarlas desde que son nuevas.

También deben dejarse secar apoyadas de lado, sobre uno de sus bordes, para permitir que el aire circule por ambas caras.

La compañía John Boos & Co. fabrica bloques de madera para cortar carne en Effingham, Illinois, desde 1887.

“Las tablas de madera deben aceitarse una vez al mes y con mayor frecuencia si se utilizan diariamente para preparar alimentos”, indicó Lisa Bosio, vicepresidenta de mercadeo grupal de la empresa.

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Según explicó, cuando la madera comienza a verse más clara y un poco reseca, es señal de que necesita aceite.

La compañía recomienda utilizar aceite mineral apto para contacto con alimentos. Se debe aplicar una capa ligera, dejar que la madera lo absorba durante toda la noche y retirar el exceso a la mañana siguiente.

Para eliminar manchas difíciles, como las que dejan los tomates o las remolachas, Noah Pinsonnault, analista de reseñas sobre cuidado y limpieza del hogar del Good Housekeeping Institute, recomienda utilizar peróxido de hidrógeno al 3 %.

La sugerencia es dejarlo actuar durante aproximadamente cinco minutos y luego enjuagar la superficie.

El peróxido funciona como un blanqueador suave y puede aclarar la madera, especialmente las variedades más oscuras, como la de nogal. Por eso, recomienda probarlo primero en un área pequeña.

Si la tabla conserva el olor del ajo utilizado la noche anterior, Pinsonnault aconseja frotarla con una pasta preparada con bicarbonato de sodio y agua. Luego, debe enjuagarse y dejarse secar completamente.

Cuándo debes reemplazar tu tabla de picar

No existe una regla específica que determine cuándo es necesario desechar una tabla de picar.

Schaffner explicó que reemplaza las suyas cuando comienza a resultar cada vez más difícil limpiarlas y eliminar las manchas visibles.

Por su parte, Papantoniou recomienda desechar las tablas que se hayan deformado, las de plástico que tengan ranuras profundas o pequeños fragmentos enrollados que puedan terminar mezclándose con los alimentos, y las de madera que presenten grietas o manchas oscuras que podrían ser moho.