El amor por la cocina puertorriqueña le ha traído numerosas experiencias gratificantes: el cariño del público que la sigue en las redes sociales; formar parte de un “reality show”; su canal en YouTube; y, más reciente, la publicación de su primer libro de recetas.

La creadora de contenido Omallys “Omi” Hopper sigue celebrando las puertas que se abren en su afán por compartir el amor por la sazón boricua. Las páginas de su libro “Cooking con Omi” se convirtieron esta vez en el lienzo para reiterar ese orgullo.

“Una de las cosas bien bonitas para mí en esta trayectoria de ‘Cooking con Omi’ es que yo nunca me esperé nada de esto. Fue algo que mi público, mi gente, siempre ha querido más para mí de lo que yo he podido soñar”, expresó la emprendedora gastronómica natural de Loíza, quien a sus 11 años se mudó con su familia a Providence, Rhode Island.

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Más que una guía para la preparación de 100 recetas favoritas de su terruño, Omi quiso impartirle con su “spanglish” el toque de sus relatos y el amor por las tradiciones.

“Yo quería que esto fuera mi carta de amor de cómo empezó todo esto, que empezó por mi amor a la cocina puertorriqueña, a la cocina criolla, la que nos identifica, la que te hace sentir cerca de casa. Yo quería motivar al que estuviera leyendo. Aun a la persona que nunca ha comido comida puertorriqueña esta va a ser su introducción perfecta para hacerlo”, detalló con su distintiva jovialidad.

El nuevo proyecto llegó a través de una seguidora en las redes sociales. “Me dijo ‘mi nombre es Johanna Castillo, yo soy un ‘book agent’, agente de libros, y yo no soy puertorriqueña, soy de Ecuador, pero tú me enseñaste a hacer arroz con gandules. Tú tienes que tener un libro’ ”.

La también finalista de la competencia de telerrealidad “Next Level Chef” en su edición de 2023 reiteró su interés en evocar emociones profundas a través de cada página de la publicación, que está disponible de modo digital e impresa a través de Amazon. También, en diversas librerías en Puerto Rico.

“Yo quería que los llevara a varias memorias, el olor de la lluvia en el campo, a cuando estás tendiendo la ropa en el tendedero, que los trajera a un momento donde ellos a lo mejor se van a sentir vistos por medio de este libro”, sostuvo con nostalgia la autora, quien a lo largo de su trayectoria se ha presentado en programas como “CBS Mornings”, “ABC News”, “The Today Show” y “Despierta América”.

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“Esas fueron historias que me hacían sentir a mí tan cerquita de casa, aun estando tan lejos”, recordó. “Yo me tuve que ir porque cuando uno tiene 11 años, uno no tiene la opción. Pero eso siempre se quedó conmigo y la dicha de regresar todos los veranos y tener esa esa conexión con mis abuelitos, con mis tías. Eso para mí era todo, era oro”, profundizó dentro de su entusiasmo. “Ahora poder contarlo desde un lado donde la gente se va a identificar y a lo mejor les va a traer recuerdos lindos a ellos también, yo creo que va a ser una manera de regresar a casa”.

Mucho sabor

Tostadas francesas con pasta de guayaba y queso, pollo en fricasé, guanimes en coco con bacalao guisado, sancocho, bistec encebollado, mofongo, bizcocho nube de parcha, mojito de coco y flancocho de chocolate y dulce de leche son solo unas de tantas recetas que comparte en la publicación. Maizena de coco, arañitas de camarones, bolitas de plátano rellenas de jueyes, “meat loaf” a lo boricua y salmón con piña se suman a la amplia lista.

“Están superfáciles de entender porque esa es de la única manera que yo puedo enseñar”, enfatizó Omi.

El libro se divide en los capítulos “Los desayunos de abuela”, “Almuerzo en el campo”, “¡A comer!” (platos principales), “De chinchorreo” (frituras y entremeses), “Un brindis boricua” (bebidas) y “To’ lo melao” (postres).

“Mi capítulo favorito es ‘Que venga de to’. Ahí están todas las recetas de ‘party’ de marquesina, de Navidades, de cada vez que las familias se reúnen, hasta los sandwichitos de mezcla”.

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También cuenta con una guía para preparar condimentos, adobos y salsas.

De rechazo a “best seller”

Uno de los mayores logros de este esfuerzo fue su éxito de ventas, a pesar del rechazo de sellos editoriales.

“Hemos tenido el gran logro de ser New York Times Best Seller, con 18 casas publicadoras que me dijeron que no, que ellas no veían la necesidad de un libro de comida puertorriqueña”, puntualizó. “Lo primero que yo pregunté fue, ‘¿cuántos libros de comida puertorriqueña se han ganado eso? Y ellos me dicen, ‘no, nunca hemos tenido uno’. ¿Cómo va a ser? Nunca hubo un libro de comida puertorriqueña que se ganara un New York Times Bestseller”.

La falta de respaldo inicial a su proyecto no logró desanimarla. “Para mí se convirtió como en ese fuego de querer más, de querer enseñarles que nosotros valemos la pena y que la comida de nosotros es bien bonita. Fue romper esquemas y decir ‘ok, ¿pueden ver ahora el valor de esto?’. Cuando yo fui a ‘Next Level Chef’, una de las cosas que me di cuenta es que siempre que ganaba los platos era por nuestro sabor, por nuestra sazón. No era por otra cosa”.

Omi abundó sobre su satisfacción por el legado que implica su esfuerzo. “El mayor orgullo para mí es saber que esto va a vivir mucho después que yo termine en esta tierra. Que va a ser un libro que va a pasar de generación en generación. Que va a ser un libro que va a inspirar a muchas personas, a conectarse con sus raíces, con el que se van a sentir identificados”, declaró emocionada.

“Mis propios hijos van a verse identificados en este libro y se van a sentir superorgullosos de que fueron parte de esto también, porque los sacrificios de ellos también son los míos. De eso yo me siento bien orgullosa”.