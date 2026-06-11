( El Tiempo / GDA )

Cuando se habla de gatos cariñosos, muchas personas creen que todo depende de la crianza o de la personalidad de cada animal.

Sin embargo, la ciencia ha encontrado que la raza también puede influir en ciertos comportamientos relacionados con la sociabilidad.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports, que analizó más de 5,700 gatos de distintas razas, existen diferencias significativas en rasgos como la búsqueda de contacto con las personas, la timidez y la interacción con otros animales.

Los investigadores observaron que algunas razas muestran una mayor tendencia a acercarse a los humanos y disfrutar de la compañía, mientras que otras suelen ser más independientes o reservadas.

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Aun así, los expertos destacan que el comportamiento de cada gato también está condicionado por factores como el entorno, la socialización temprana y las experiencias de vida.

Razas de gatos más sociables, según la ciencia

Burmés: se caracteriza por su fuerte apego a las personas. Suele buscar compañía de forma constante y disfruta formando parte de las actividades diarias de la familia.

se caracteriza por su fuerte apego a las personas. Suele buscar compañía de forma constante y disfruta formando parte de las actividades diarias de la familia. Cornish Rex: es una raza activa, curiosa y muy abierta a la interacción. Generalmente disfruta de los juegos, la atención y el contacto frecuente con sus dueños.

es una raza activa, curiosa y muy abierta a la interacción. Generalmente disfruta de los juegos, la atención y el contacto frecuente con sus dueños. Oriental de pelo corto: se destaca por ser extrovertido y expresivo. Tiende a crear vínculos estrechos con las personas y suele sentirse más cómodo cuando recibe atención y estímulos de manera regular.

se destaca por ser extrovertido y expresivo. Tiende a crear vínculos estrechos con las personas y suele sentirse más cómodo cuando recibe atención y estímulos de manera regular. Siamés: conocido por su personalidad comunicativa, suele desarrollar una relación muy cercana con sus cuidadores. Es un gato que disfruta de la interacción y rara vez pasa desapercibido en el hogar.

conocido por su personalidad comunicativa, suele desarrollar una relación muy cercana con sus cuidadores. Es un gato que disfruta de la interacción y rara vez pasa desapercibido en el hogar. Birmano: combina un carácter tranquilo con una marcada afinidad por la compañía humana. Acostumbra a integrarse fácilmente en el entorno familiar y a buscar momentos de cercanía.

combina un carácter tranquilo con una marcada afinidad por la compañía humana. Acostumbra a integrarse fácilmente en el entorno familiar y a buscar momentos de cercanía. Maine Coon: a pesar de su gran tamaño, suele mostrar una actitud amigable y equilibrada. Es una raza que disfruta de la convivencia sin llegar a ser excesivamente dependiente.

a pesar de su gran tamaño, suele mostrar una actitud amigable y equilibrada. Es una raza que disfruta de la convivencia sin llegar a ser excesivamente dependiente. Ragdoll: se distingue por su temperamento sereno y su disposición a compartir tiempo con las personas. Suelen adaptarse bien a distintos entornos y mostrar un comportamiento afectuoso.

Conocer cuáles son las razas de gatos más sociables puede ser de gran utilidad para las personas que buscan una mascota con mayor disposición a la convivencia y al contacto humano.

Aunque el comportamiento de cada felino está influenciado por múltiples factores, las investigaciones sobre personalidad y conducta animal han identificado tendencias que diferencian a unas razas de otras.