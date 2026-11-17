“Dale un pedacito, que es Navidad”.

La frase puede escucharse en cualquier reunión familiar cuando una mascota se acerca a la mesa atraída por el olor de la comida. Sin embargo, ese gesto de cariño puede exponerla a ingredientes que su organismo no tolera o que resultan tóxicos.

En Puerto Rico, el cerdo, los pasteles, el arroz con gandules, el arroz con dulce y el coquito forman parte de muchas celebraciones. Aunque son platos que disfrutamos y compartimos, sus ingredientes y formas de preparación pueden hacerlos inadecuados para perros y gatos.

Para entender por qué debemos tomar esta precaución, conviene conocer los riesgos de algunos alimentos que suelen servirse en nuestras celebraciones navideñas.

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Cerdo, cuerito y huesos. Los alimentos con mucha grasa, como los cortes de cerdo y el cuerito, pueden provocar vómitos, diarrea y pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ser grave. Evite ofrecer cuerito, recortes de grasa y salsas. Los huesos también representan un peligro porque pueden atascarse o causar lesiones en el sistema digestivo.

Los alimentos con mucha grasa, como los cortes de cerdo y el cuerito, pueden provocar vómitos, diarrea y pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ser grave. Evite ofrecer cuerito, recortes de grasa y salsas. Los huesos también representan un peligro porque pueden atascarse o causar lesiones en el sistema digestivo. Comidas preparadas con ajo y cebolla. El sofrito está presente en muchas recetas puertorriqueñas, incluidos arroces, pasteles, guisos y carnes. Cuando contiene ajo o cebolla, la preparación puede representar un riesgo para perros y gatos: estos ingredientes pueden dañar sus glóbulos rojos y causar anemia. Cocinarlos no elimina ese riesgo.

El sofrito está presente en muchas recetas puertorriqueñas, incluidos arroces, pasteles, guisos y carnes. Cuando contiene ajo o cebolla, la preparación puede representar un riesgo para perros y gatos: estos ingredientes pueden dañar sus glóbulos rojos y causar anemia. Cocinarlos no elimina ese riesgo. Coquito y bebidas alcohólicas. Mantenga fuera de su alcance el coquito con ron, la cerveza, el vino y cualquier alimento que contenga alcohol. Su ingestión puede causar desorientación, vómitos, temblores y dificultad para respirar. Tampoco ofrezca coquito sin alcohol como alternativa, pues los lácteos pueden provocar molestias digestivas.

Mantenga fuera de su alcance el coquito con ron, la cerveza, el vino y cualquier alimento que contenga alcohol. Su ingestión puede causar desorientación, vómitos, temblores y dificultad para respirar. Tampoco ofrezca coquito sin alcohol como alternativa, pues los lácteos pueden provocar molestias digestivas. Uvas y pasas. Las bandejas de frutas y algunas versiones del arroz con dulce contienen ingredientes peligrosos para los perros. Las uvas y las pasas pueden causar daño renal, por lo que deben mantenerse fuera de su alcance.

Las bandejas de frutas y algunas versiones del arroz con dulce contienen ingredientes peligrosos para los perros. Las uvas y las pasas pueden causar daño renal, por lo que deben mantenerse fuera de su alcance. Chocolate, café y té con cafeína. Tenga cuidado con los bombones, los postres y las tazas que quedan en mesas bajas. El chocolate y la cafeína pueden provocar alteraciones del ritmo cardiaco, temblores y convulsiones, entre otros síntomas.

Tenga cuidado con los bombones, los postres y las tazas que quedan en mesas bajas. El chocolate y la cafeína pueden provocar alteraciones del ritmo cardiaco, temblores y convulsiones, entre otros síntomas. Productos sin azúcar. Algunos dulces, productos horneados y gomas de mascar contienen xilitol. Este endulzante puede causar una disminución peligrosa del azúcar en sangre y daño al hígado en los perros. Revise las etiquetas y mantenga estos productos guardados.

No basta con evitar darle comida directamente. Una mascota curiosa puede alcanzar un plato olvidado o buscar restos en la basura.

Para reducir estos riesgos:

Mantenga su alimentación habitual y evite ofrecerle sobras.

Pida a los invitados, incluidos los niños, que no compartan sus alimentos.

Recoja los platos y vasos después de usarlos.

Guarde las bandejas y los ingredientes fuera de su alcance.

Utilice un zafacón con tapa segura y retire los desperdicios con frecuencia.

Mantenga agua limpia disponible y un espacio tranquilo donde pueda descansar.

Si desea incluirla en la celebración con un premio, consulte con su médico veterinario sobre una opción apropiada para su especie y estado de salud. Mantener su dieta habitual y controlar el acceso a los desperdicios ayuda a prevenir incidentes.

Comuníquese inmediatamente con su médico o un hospital veterinarios si sospecha que su mascota ingirió un alimento tóxico. No espere a que presente síntomas. Informe qué consumió, la cantidad aproximada y cuánto tiempo ha transcurrido. Si tiene el empaque o la receta, manténgalos disponibles para facilitar la evaluación.

Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o visitar www.facebook.com/CMVPR.