Organizaciones de protección animal y rescatistas en Venezuela que atienden la emergencia humanitaria provocada por el doblete telúrico del 24 de junio recibirán un cargamento de suministros y comida para mascotas desde Puerto Rico, tras una alianza entre las marcas Toy Doggie y Royal Canin.

La iniciativa, canalizada a través de la plataforma de apoyo comunitario Impacto Positivo, finalizó con la donación de 1,370 libras de alimento para perros y gatos. Meintras tanto, la empresa puertorriqueña Toy Doggie aportó 500 collares y 300 correas destinadas a las labores de identificación y manejo seguro de los animales afectados.

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El cargamento fue entregado en el Centro de Acopio del Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, desde donde se coordinará el traslado hacia el país sudamericano. Según los organizadores, el alimento y los artículos veterinarios se identificaron como prioridades dentro de la respuesta de ayuda.

“Cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, los animales también sufren las consecuencias y dependen de la solidaridad humana para sobrevivir. En Toy Doggie entendemos que ayudar significa no dejar a ninguna especie atrás”, expresó Viviana Rivera, fundadora de la marca local, en un comunicado de prensa.

Rivera agradeció el apoyo de Royal Canin en la gestión y destacó que la respuesta demuestra el alcance de la colaboración entre la empresa privada, las redes sociales y las organizaciones de bienestar animal bajo su programa social Toy Doggie Gives Back.

La empresa reafirmó su intención de continuar respaldando iniciativas de protección animal tanto en Puerto Rico como en el exterior.

Hasta el pasado viernes, la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5,069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16,740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.