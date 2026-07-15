Puerto Rico ha enviado a Venezuela unas 25 toneladas de ayuda humanitaria, certificó este miércoles la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

Mientras, todavía quedan por enviar alrededor de 500 paletas con artículos de primera necesidad.

Esta asistencia no incluye unas 19 toneladas que envió a modo personal el artista boricua, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

La mano amiga se ha extendido a Venezuela, luego de que el vecino país atravesara el pasado 24 de junio por dos potentes terremotos que, en segundos, desplomaron edificios, dejando miles de muertos y desaparecidos.

PUBLICIDAD

“Entre los primeros artículos transportados se encuentran equipos de rescate, linternas, casetas de acampar, medicamentos, artículos y botiquines de primeros auxilios, pañales desechables, leche, toallitas húmedas, sábanas, alimentos, ropa y calzado para niños. También se enviaron batas y gorros desechables, neveras portátiles, productos de higiene personal y saneamiento, materiales médicos y de seguridad, equipos electrónicos, baterías portátiles y otros suministros esenciales”, detalló la funcionaria.

Para ayudar a Venezuela, el gobierno levantó varios centros de acopio en los que la ciudadanía donó los mencionados artículos para ser enviados en varios vuelos.

“El miércoles, 1 de julio, se realizó un primer envío para atender algunas de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela. El vuelo fue auspiciado por empresas privadas, artistas puertorriqueños y el Gobierno de Puerto Rico. En esa ocasión se transportaron suministros diversos como casetas de acampar y medicamentos, entre otros”, recordó Rivera Santana.

Añadió que, “oficialmente, el Gobierno de Puerto Rico ha realizado otros seis vuelos con suministros recolectados en los centros de acopio establecidos en Guaynabo, Patillas, Ponce, Fajardo, Mayagüez y Manatí”.

El último de los vuelos con ayuda salió este miércoles.

Una vez llega a Venezuela, la asistencia es recibida por Cáritas Venezuela, una organización católica que se encarga de la repartición en la zona más afectada, principalmente en La Guaira.

El padre Enrique “Kike” Camacho, director de Cáritas Puerto Rico, ha estado en Venezuela pendiente de que la ayuda que se envía desde la Isla sea entregada a los damnificados.

PUBLICIDAD

En la Isla, entretanto, continúa la clasificación de ayuda que sería enviada a Venezuela en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo.

Allí, “los suministros se clasifican por tipo de producto, se registran en un inventario, se empacan y se colocan sobre paletas de madera para su posterior transporte”, explicó la secretaria.

En este proceso de inventario es que se estimó que faltan por enviar a Venezuela unas 500 paletas de suministros.

“Ante la magnitud de los daños y el tiempo que requerirá el proceso de recuperación, el Gobierno de Puerto Rico continuará identificando mecanismos para apoyar al pueblo venezolano, de acuerdo con sus necesidades y mediante los canales correspondientes”, concluyó Rivera Santana.