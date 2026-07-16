A casi un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio y dejó a su paso destrucción, pérdidas humanas y comunidades enteras en crisis, Puerto Rico se prepara para responder con un gesto de fe y hermandad.

Las organizaciones Puente de Esperanza, Casa Venezuela y Nueva Vida 97.7FM hacen una invitación al evento Unidos por Venezuela, una jornada de música y oración que se celebrará este domingo, 19 de julio frente al Capitolio, en San Juan.

La actividad, que se extenderá de 5:00 de la tarde a 8:30 de la noche, reunirá a distintos artistas de la música cristiana, quienes unirán sus voces en un concierto, seguido de un tiempo de intercesión.primer

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El evento contará, además, con un enlace en vivo con Venezuela, “para que el mensaje de esperanza llegue de manera directa a quienes hoy enfrentan las consecuencias de la tragedia”, según se informó.

16 Fotos El último balance oficial de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio sitúa en 3,535 las personas fallecidas.

Los organizadores hacen un llamado a la comunidad puertorriqueña, sin distinción de denominaciones, a sumarse a esta iniciativa.

“Todo el donativo recaudado durante la noche será canalizado a través de Casa Venezuela Puerto Rico, para continuar apoyando a los sobrevivientes de esta catástrofe”, indicaron en comunicación escrita.

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

Como pastor y coordinador de Puente de Esperanza, Wilmer Guédez explicó “que la meta del evento es sencilla: decirle al pueblo venezolano que no está solo. Que Puerto Rico, desde su identidad cristiana, quiere ser puente entre la necesidad y la provisión, y acompañar a Venezuela en este momento de dolor con acciones concretas de fe y solidaridad”.

El evento es libre de costo y abierto al público general.