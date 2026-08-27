Los dueños de mascotas, específicamente de perros y gatos, podrán beneficiarse con los servicios disponibles durante la feria de vacunación que celebra el personal de la administración municipal de Ciales.

En alianza con la entidad Servicios Veterinarios Santa Lucía, la vacunación se ofrecerá a bajo costo este sábado, 29 de agosto, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, anunció el alcalde de Ciales, Jesús Resto Rivera.

“Vacunar a las mascotas, en especial a los perros y gatos, es una acción que salva vidas ya que reduce notablemente la presencia de muchas enfermedades. La feria que realizaremos el próximo sábado, contribuye en la prevención de enfermedades peligrosas para los animalitos, en proteger la comunidad y en proveer mejor calidad de vida tanto a los perritos como a los gatitos”, señaló el ejecutivo municipal.

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El Centro de Convenciones ubicado en el barrio Pesas, será el lugar del encuentro. Allí expertos en veterinaria y servicios dirigidos a las mascotas administrarán vacunas para perros que incluyen contra la rabia, distemper, hepatitis, leptospirosis, parainfluenza y parvovirus. Mientras, para los gatos habrá disponible vacunas contra la rinotraqueitis viral felina, calicivirus felino, panleucopenia felina y virus de la rabia.

“Como medida preventiva es importante que las mascotas cuenten con las medidas de seguridad e higiene necesarias. Estas incluyen sin limitarse, tener collares y estar acompañadas de sus dueños en todo momento. Invito a las familias a beneficiarse con esta iniciativa que representa un ahorro significativo en el costo de vacunación mientras reciben los servicios desde el propio pueblo”, destacó el alcalde, quien recordó que mantener al día las vacunas de las mascotas es una responsabilidad impuesta por la ley.

Para más información sobre la feria de vacunación, puedes comunicarte con el personal de la administración municipal de Ciales al 787-871-3500.