Ya se comprometieron y tienen la convicción de que quieren jurarse amor eterno junto a sus seres amados, tener la boda más hermosa y la fiesta más grande.

Pero tan pronto comienzas a planear esa ceremonia con tu pareja, las dudas empiezan a aparecer y la realidad azota bien fuerte, obligándolos a tomar un paso atrás y reflexionar: ¿estamos realmente listos?

Antes de dar ese ‘sí’, Carla Padilla, productora de la segunda edición de Expo Bodas Puerto Rico —que se celebrará este 23 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín—, compartió con Primera Hora las preguntas clave para coordinar las nupcias ideales sin morir en el intento.