Antes del “sí”: 5 preguntas que toda pareja debe responder para evitar desastres con la boda
Carla Padilla, productora de Expo Bodas Puerto Rico, comparte consejos que los novios deben evaluar para cuidar los detalles del día más importante de sus vidas.
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Ya se comprometieron y tienen la convicción de que quieren jurarse amor eterno junto a sus seres amados, tener la boda más hermosa y la fiesta más grande.
Pero tan pronto comienzas a planear esa ceremonia con tu pareja, las dudas empiezan a aparecer y la realidad azota bien fuerte, obligándolos a tomar un paso atrás y reflexionar: ¿estamos realmente listos?
Antes de dar ese ‘sí’, Carla Padilla, productora de la segunda edición de Expo Bodas Puerto Rico —que se celebrará este 23 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín—, compartió con Primera Hora las preguntas clave para coordinar las nupcias ideales sin morir en el intento.
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- Hay que estar seguros- Padilla insistió que tener la mente clara, y el bolsillo seguro, no sólo será fundamental para produccir esa ceremonia de ensueño, sino también para que la relación sea realmente duradera. “Hay que preguntarse siempre: ¿estamos preparados? Es importante si los novios están listos para dar el paso", pronunció la productora.
- Una visión clara - La coordinadora también sostuvo que los novios necesitan responder qué tipo de experiencia quieren disfrutar como pareja, que además sea inolvidable para los invitados. “¿Qué se quieran llevar? ¿Dónde la quieren llevar a cabo? Si los novios quieren hacer una boda ’indoor’, ‘outdoor’; si quieres que haya iglesia envuelta. ¿Qué tipo de alimento quieren servir? Los presupuestos más importantes son la comida, la bebida y el lugar", expuso.
- Conoce tus límites - Padilla, por otro lado, también afirmó que los novios deben reconocer sus límites y saber cuándo pedir ayuda para cumplir con sus nupcias ideales. “Hay que ponerse de acuerdo para que tengan esa persona que los guíe: ‘¿estamos listos para contratar una coordinadora?, ¿vamos a hacerlo de una forma parcial?, ¿vamos a hacerlo de forma completa?“, enfatizó
- Personaliza tu experiencia - La productora sostuvo que luego de plantearse todas esas preguntas, aun existe espacio para otras sobre cómo quieren recordar esa boda. “¿Qué experiencias queremos tener en nuestra celebración?, ¿Queremos tener un DJ?, ¿Queremos tener una orquesta?, ¿Queremos invertir en photobooth?, ¿Queremos invertir en ilustraciones?”, planteó antes de abundar que una tendencia actual es contratar un equipo de producción de contenido para grabar el evento tras bastidores, adicional al fotógrafo profesional.
- Evalúa tu ‘venue’ - Por último, Padilla exhortó a los novios a nunca tener miedo a hacer las preguntas incómodas sobre el recinto donde se llevará a cabo la boda. “Las preguntas importantes aquí son las siguientes: ¿Este lugar está preparado?, ¿tenemos paneles?, ¿tenemos cisterna?, ¿qué pasa si no hay luz afuera?, ¿cómo va a impactar eso mi evento?”, resaltó, asegurando que un asunto importante con ese lugar pensado es que cuente con un plan de contingencia claro previo al día de la ceremonia. ”Esto es un programa de ‘emergency ready preparedness’, hay que tener un plan A, plan B y plan C”, apuntaló.