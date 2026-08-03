¡A gozar y aprender como si estuvieran en su propia fiesta!

Eso busca la segunda edición de Expo Bodas Puerto Rico, que llegará primera vez a la región metropolitana este 23 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan.

La creadora del concepto, la productora Carla Padilla conversó con Primera Hora sobre el evento multitudinario que realizará la organización sin fines de lucro que también funge como uno de los “venues” principales en la Isla para celebrar ceremonias matrimoniales rodeados por la flora nacional.

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“En Expo Bodas nos esmeramos para que las personas disfruten como si esto fuera su evento. Los asistentes van a encontrar experiencias musicales, suplidores, van a estar encontrándose con todos los servicios que ellos pudieran disfrutar en una boda, desde la música, la comida, el entretenimiento; esto va a ser como si estuvieran en su propia boda”, compartió Padilla acerca del evento que contará con más de 60 exhibidores, como Índigomoon Puerto Rico, Pedro López Events, House of MUA LLC, Wedding Puerto Rico, entre tantos otros.

La productora compartió que el evento, que arrancó dos años atrás en el Wyndham Palmas Beach and Golf Boutique Resort en Humacao, no sólo le dio la oportunidad de conocer parejas deseosas en planificar su ceremonia perfecta, sino también conectar con madres y padres que buscan informarse mejor para ver sus seres queridos dar ese sí en las mejores condiciones.

“Aunque siguen habiendo bodas grandes, las parejas están buscando hacer eventos más íntimos, eventos que lleven su esencia”, destacó Padilla. “Si la pareja es una pareja romántica, son unos ‘foodies’ o si son más aventureros, verás que quieren llevar esa experiencia dentro de su evento. Las parejas también están personalizando mucho, se están alejando un poquito de lo tradicional”, manifestó.

La productora dejó claro que las parejas contemporáneas están enfocándose en elementos más minimalistas, como espacios más acogedores, una selección minuciosa de familiares y amistades, así como experiencias inmersivas que van desde ilustraciones personalizadas a talleres de manualidades.

“Lo más que buscan las parejas es la individualidad, que cada persona disfrute el momento, que se lleve una experiencia inolvidable. En estos momentos, las parejas están para que su boda sea la mejor fiesta de su vida”, manifestó.

Los boletos para la segunda edición de Expo Bodas Puerto Rico están disponibles en Ticketera.