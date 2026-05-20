La colección Benito Antonio, que se da en una alianza entre Bad Bunny y las tiendas de textiles Zara, estará disponible a partir de este jueves, 21 de mayo, en zara.com y en tiendas seleccionadas de Zara alrededor del mundo. El anuncio oficial llega luego de que el público boricua tuviera una primicia este fin de semana en el local de Plaza Las Américas, donde la estrella puertorriqueña tuvo un encuentro con el público.

La colección, que se venderá a partir de las 12 a.m. hora local en todos los mercados, fue creada junto con su director creativo, Janthony Oliveras. El comunicado de prensa detalla que la colección, como es de esperar, tomó como inspiración “un solo principio: la visión propia de Benito. Cada detalle, las siluetas, los colores, los gráficos, las telas, el ajuste, fue trabajado con intención e instinto. Nada fue incluido para seguir una tendencia ni para encajar en un molde”, describe. La colección se mueve entre sastrería, básicos “oversize”, prendas texturizadas, gráficos con carácter y piezas de verano.

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La identidad visual de Benito Antonio, desarrollada junto con la agencia M/M Paris en colaboración directa con el famoso intérprete, tomó como punto de partida “el lenguaje visual que siempre ha formado parte de su universo: postes eléctricos, infraestructura urbana, texturas artesanales y esos detalles de la vida diaria puertorriqueña que muchas veces pasan desapercibidos hasta que alguien decide mirarlos desde otra perspectiva”.

La inspiración siguió su línea de “tomar aquello que pertenece a Puerto Rico y situarlo en el centro de la conversación global, sin necesidad de transformarlo para que sea comprendido”, asevera la comunicación escrita.

Janthony Oliveras expresó cuán especial fue la experiencia de formar parte del proyecto. “Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, no el del año que viene. El de ahora. Estando tan cerca de él, podía ser certero: cada pieza nueva que creábamos lo podía imaginar usándola. Desde la segunda visita A Coruña, con los primeros samples en mano, supe que habíamos logrado capturar su esencia”, mencionó en la nota de prensa.

“Hay algo muy especial en esta colaboración, es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, accesible para todos. Quiero que la gente se sienta parte de un sueño. Que entiendan que ser simple no es ser aburrido. Ver este trabajo llegar al mundo significa todo para mí, lo siento como si fuera mi bebé”, agregó el director creativo.

Las fotografías para la campaña se realizaron en Puerto Rico por STILLZ. Benito aparece en diversos escenarios costeros.

El anticipo de su proyecto comenzó en febrero tras su participación en Super Bowl LX Halftime Show en Santa Clara, en el que vistió “looks” exclusivos desarrollados en colaboración con Zara. Luego, el 4 de mayo en la Met Gala, apareció transformado en una versión mayor de sí mismo con un esmoquin negro de su propio diseño, desarrollado junto con Zara.