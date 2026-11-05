La reconocida diseñadora de moda puertorriqueña Stella Nolasco continúa llevando el nombre de Puerto Rico a escenarios internacionales, esta vez al ser seleccionada por la prestigiosa publicación ¡HOLA! USA como una de las Latina Powerhouse 100 de 2026.

El reconocimiento celebra el liderazgo, la influencia y las aportaciones de mujeres latinas que están transformando sus respectivas industrias en Estados Unidos y América Latina.

Nolasco, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria de la moda, fue distinguida en la categoría de moda por su visión creativa, su estilo distintivo y su capacidad para proyectar la identidad puertorriqueña a través de sus colecciones.

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La diseñadora ha logrado posicionar su nombre en importantes plataformas internacionales, incluyendo el New York Fashion Week, así como presentaciones en París e Italia, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la moda puertorriqueña.

Stella Nolasco ( Suministrada )

“Recibir este reconocimiento de ¡HOLA! representa un honor inmenso y una de las satisfacciones más especiales de mi carrera profesional. Como diseñadora puertorriqueña, siempre he llevado conmigo el orgullo de nuestras raíces, nuestra cultura y el extraordinario talento que existe en nuestra isla”, expresó la modista.

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“Saber que mi trayectoria puede inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños y abrirse camino en industrias tan competitivas como la moda es verdaderamente gratificante. Compartir esta distinción con otras puertorriqueñas extraordinarias, que desde diferentes disciplinas están dejando huellas importantes, hace que este momento sea aún más significativo. Este reconocimiento reafirma mi compromiso de continuar creando, innovando y llevando el nombre de Puerto Rico a nuevos escenarios internacionales”, añadió.

La distinción forma parte de la iniciativa Latina Powerhouse 100, creada por ¡HOLA! para reconocer a mujeres latinas que sobresalen en áreas como la moda, los negocios, el entretenimiento, la salud, la cultura, el deporte y la filantropía.

En su edición de 2026, la plataforma también presentó por primera vez el capítulo Latina Powerhouse Puerto Rico, en el que destacó a nueve mujeres puertorriqueñas cuyas aportaciones profesionales y sociales representan ejemplos de liderazgo, perseverancia y excelencia.

A lo largo de su carrera, Nolasco ha desarrollado una identidad creativa caracterizada por el romanticismo, la elegancia, los detalles artesanales, los encajes y los elaborados bordados.

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Sus diseños han trascendido fronteras y han sido lucidos por figuras internacionales como Beyoncé, Eva Longoria, Alicia Keys y America Ferrera, demostrando el alcance y la relevancia de la moda creada en Puerto Rico.

Con esta nueva distinción, Stella Nolasco reafirma su lugar entre las diseñadoras puertorriqueñas de mayor proyección internacional y celebra un legado que trasciende las pasarelas, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a creer en su talento, preservar sus raíces y conquistar oportunidades más allá de nuestras fronteras.

Sobre el homenaje a las puertorriqueñas por ¡HOLA!, puedes acceder al enlace: https://www.hola.com/us-es/celebrities/20261101931800/latina-powerhouse-puerto-rico-chapter-2026-quienes-son-9-mujeres-homenajedas/