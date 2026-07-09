Con el fin de ayudar a mujeres encontrar ropa moderna, accesible y disponible sin importar la talla, el Plus Size Market regresa el próximo sábado, 18 de julio, como una propuesta que combina la moda y la inclusión.

El evento, que comenzará a las 9:00 de la mañana, ofrecerá entrada libre de costo mediante registro previo en Eventbrite y reunirá una amplia variedad de piezas nuevas y de segunda mano, con precios desde $5.00.

El Plus Size Market nace como respuesta a una realidad que muchas mujeres viven a diario, entrar a una tienda y no encontrar su talla, sentirse poco atendidas o limitar su estilo por falta de opciones.

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En este espacio, la experiencia busca ser distinta, dado que las asistentes encontrarán ropa pensada para sus cuerpos, orientación cercana y un ambiente donde se sienten representadas.

El Plus Size Market vuelve con una experiencia que llevará piezas nuevas y de segunda mano con precios desde $5.00. ( Suministrada )

“Cuando una mujer plus size llega a un lugar donde hay opciones reales para ella, donde la atienden con empatía y donde no tiene que explicar su cuerpo, la experiencia de compra se transforma. Eso es lo que queremos crear”, expresó Suzanne Ujaque, creadora de SUStyle y organizadora del evento, en un comunicado de prensa.

El Plus Size Market contará con ropa casual, elegante, de noche, trajes de baño, fajas, ropa interior, ropa deportiva y otras alternativas dirigidas a mujeres de talla grande. La selección incluirá piezas accesibles, modernas y funcionales para distintos estilos de vida.

Para muchas consumidoras plus size, comprar ropa no se trata de una simple transacción, también es una experiencia de carga emocional ante la falta de variedad, las tallas limitadas y la ausencia de espacios especializados para este sector de consumores. Dichos problemas han provocado que muchas mujeres posterguen compras, eviten ciertos estilos o sientan que la moda no fue pensada para ellas.

“El mercado plus size existe, consume y necesita más espacios donde se le hable directamente. Este evento busca validar esa necesidad y demostrar que la moda también puede ser un lugar seguro”, añadió Ujaque.

La actividad también promueve la economía circular al integrar ropa de segunda mano en excelente condición, junto a piezas nuevas y colecciones seleccionadas para la mujer plus size.