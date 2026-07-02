El verano llegó y actividades como ir a la playa y la piscina se suman a la lista de favoritos como distracción. En asuntos de estilo, las tendencias en trajes de baño cobran interés dentro del encanto por lucir a la moda.

Marchella Salazar, reconocida “fashion stylist” de celebridades, expresó varias de las corrientes que se imponen para estos días calurosos.

“Si el verano 2025 estuvo dominado por el ‘animal print’ y las influencias de los años noventa, el verano 2026 nos transporta a una estética mucho más inspirada en los años setenta: libre, femenina, divertida y con mucha personalidad”, afirmó la también diseñadora, con más de diez años de experiencia en la industria de la moda y el entretenimiento. “Estamos viendo una mezcla interesante entre minimalismo y maximalismo”.

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Salazar, cuya trayectoria en la moda abarca colaboraciones con artistas como Don Omar, Young Miko, Sech, Omar Courtz, Ozuna y Jowell y Randy, entre otros, reveló que “los colores protagonistas incluyen ‘lagoon blue’, ‘moss green’, ‘butter yellow’, ‘chocolate brown’ y el clásico negro, aunque también veremos una fuerte presencia de colores ‘bright tropicana’ inspirados en destinos tropicales”.

A continuación, la “fashion stylist” puertorriqueña menciona siete tendencias que dominarán las “pasarelas” sobre arena o en el entorno de las piscinas.

1. “O-Ring Bikinis”

Las anillas en bikini es un detalle setentoso. ( Dmytro Buianskyi )

“Los bikinis con anillas decorativas regresan inspirados directamente en la estética de los años setenta”, afirmó, e hizo referencia a la influencia de figuras como la fallecida actriz anglofrancesa Jane Birkin y la exmodelo alemana Veruschka. “Jane Birkin convirtió el O-Ring Bikini en una pieza esencial del guardarropa de verano y hoy regresa con fuerza en versiones minimalistas, ‘color block’, estampadas y hasta con detalles metálicos”, describió. También se ve en versiones “raspberry pink”, estampadas, psicodélicas y minimalistas.

2. “Polka dots & stripes”

Los lunares o "polka dots" vuelven a cobrar protagonismo. ( New Africa )

“Los lunares y las rayas regresan oficialmente”, resaltó Salazar sobre lo que considera su tendencia favorita de este año. “El retro sigue teniendo un momento importante dentro de la moda y estos estampados son la forma perfecta de añadir personalidad sin sentir que llevas algo demasiado llamativo”, prosiguió. Los ‘polka dots’ también cobran protagonismo. “Son la forma perfecta de mostrar personalidad sin sentir que estás usando algo demasiado cargado”. Las rayas o “los ‘stripes’ también regresan con fuerza y continúan reforzando esta influencia retro que domina el verano”.

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3. “Contrast Trim Swimwear”

Los bordes contrastantes imprimen una sensación de energía a las piezas. ( Hrecheniuk Oleksii )

Se trata de “utilizar un color para el traje de baño y otro color contrastante en los bordes, costuras o contornos”, mencionó la estilista de moda. “Tiene una energía deportiva, ‘vintage’ y muy inspirada en el ‘swimwear’ de los años setenta. Es limpia, elegante y favorecedora para todos los tipos de cuerpo. La estamos viendo especialmente en combinaciones como chocolate con crema, negro con blanco, ‘butter yellow’ con marrón y azul con crema”, agregó, y aclaró que “es una tendencia que funciona tanto para bikinis como para trajes enteros”.

4. Tankini

Esta es una opción ideal para mujeres que buscan más cobertura. ( gcafotografia )

Esta pieza “regresa con una versión mucho más moderna y estilizada. Es perfecto para quienes buscan más cobertura sin sacrificar estilo”, dijo la creadora de la marca Marchega. Entre sus ventajas, apuntó a que “mantiene la comodidad de un traje entero, pero conserva la flexibilidad y funcionalidad de un bikini de dos piezas. Es una excelente opción para mujeres que quieren sentirse cómodas, seguras y a la moda al mismo tiempo”.

5. Lencería como inspiración

Los tirantes gruesos tanto en bikinis como en trajes enteros también están de vuelta. ( Humberto Vidal )

Dentro de esta tendencia son comunes los “tops con ‘underwire’, cortes tipo ‘corset’, ‘balconette bras’ y tirantes más gruesos”, destacó. Entre sus ventajas expuso que, “además de ser favorecedores, ofrecen mejor soporte y crean una silueta mucho más estructurada. También estamos viendo el regreso de los tirantes gruesos tanto en bikinis como en trajes enteros. Estos ‘straps’ más gruesos aportan una estética más deportiva, sofisticada y favorecedora”, detalló, y adelantó que “vemos también la inclusión de dos ‘bras’ en uno, inspirados en los distintos diseños de ‘brasieres’ y lencería que ya conocemos”.

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6.“One-pieces con cut-outs” y “embellishments”

Los trajes de baño con "cut outs" son una opción de mucha elegancia. ( ShotPrime Studio )

Dentro del protagonismo de los trajes enteros se incorporan “cut-outs” estratégicos, “drapeados y detalles decorativos que los convierten en verdaderas piezas de moda”, mencionó Salazar. “Estamos viendo aplicaciones, piedras, herrajes metálicos, adornos colgantes y ‘embellishments’ (adornos) que elevan completamente el diseño”, lo que contribuye a un “un toque mucho más sexy, moderno y sofisticado”.

7. “Mixing Prints”

Las tendencias actuales permiten mezclar patrones y diseños sin problema. ( Evgeniy Kalinovskiy )

En el tema del maximalismo, se ven “mezclas de rayas, lunares, ‘animal print’, ‘zebra print’, ‘ombrés’, estampados tropicales y combinaciones inesperadas”, sostuvo la diseñadora. “La tendencia ya no es combinar todo perfectamente. Ahora se trata de jugar con la personalidad, crear contraste y construir un ‘look’ único. Desde estilos clásicos en blanco y negro hasta interpretaciones mucho más atrevidas, el ‘mixing prints’ continúa creciendo y convirtiéndose en una forma de expresión personal”.