La destacada actriz y productora puertorriqueña Irene Sofía Lucio brilló durante la alfombra roja de la 79a edición de los Premios Tony, que se celebró ayer en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Lucio asistió a la prestigiosa gala en celebración de la aclamada producción teatral Liberation, pieza de la que forma parte integral y que se ha consolidado como uno de los eventos teatrales más ambiciosos, elogiados y trascendentales de la temporada de Broadway, detalla el comunicado de prensa.

La producción de Broadway Liberation se alzó anoche con el galardón de Mejor Obra (Best Play) en la 79ª entrega anual de los Premios Tony, celebrada en el Radio City Music Hall.

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Para el encuentro, la actriz vistió una pieza exclusiva de alta costura de la reconocida firma de diseño puertorriqueña Eclíptica, liderada por las hermanas Michelle y Norein Otaola. Su decisión la basó no solo en el deseo de “llevar la esencia y el talento de su patria en su piel”, sino también en reafirmar “su inquebrantable conexión con sus raíces en San Juan, donde nació y se crió”.

La actriz se expresó sobre la experiencia de moda. “Estar hoy en los Premios Tony celebrando el impacto de Liberation es un sueño, pero hacerlo vistiendo el talento de mi Isla lo hace verdaderamente inolvidable”, afirmó mediante la nota de prensa. “Para mí era fundamental llevar a Puerto Rico conmigo en esta alfombra, y nadie traduce mejor la elegancia, la fuerza y la sofisticación de la mujer caribeña que las chicas de Eclíptica. Este vestido no es solo alta costura; es un pedazo de mi patria, de nuestra creatividad y de nuestra resiliencia brillando en Broadway”.

Liberation, escrita por la nominada al Tony Bess Wohl y dirigida por Whitney White (quien hace historia en esta edición como la primera mujer afrodescendiente nominada doblemente en la categoría de Dirección), es una obra audaz, conmovedora e irreverente sobre los lazos, las dinámicas y las luchas colectivas de las mujeres. La narrativa entrelaza de forma brillante dos líneas temporales: en 1970, un grupo de desconocidas se reúne en Ohio para intentar cambiar sus vidas y el mundo; cincuenta años más tarde, las hijas de esa generación repasan el pasado buscando respuestas a las mismas preguntas sobre el rol de la mujer, la maternidad y el valor del cuidado en la sociedad, describe la comunicación escrita.

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En la obra, Irene Sofía Lucio da vida a Isidora. Se trata de “un personaje fuerte y revolucionario que la propia actriz ha descrito como un homenaje directo a su propia madre y a las mujeres de Puerto Rico que abren camino en su día a día”. El excepcional trabajo del elenco de Liberation fue reconocido colectivamente esta temporada con el prestigioso galardón del Drama Desk Award por su labor de ensamble.

“Interpretar a Isidora en Liberation ha sido uno de los viajes más retadores y gratificantes de mi carrera. Es un personaje que late con una fuerza inmensa”, compartió la actriz. “Cada noche que me subía al escenario, sentía que estaba rindiendo homenaje a mi madre, a mis abuelas y a todas esas mujeres puertorriqueñas que, a lo largo de la historia, han luchado desde la cotidianidad para abrirnos camino a las generaciones que venimos detrás. Este reconocimiento al elenco es para todas ellas”.

A su vez, la actriz destacó la relevancia social del montaje en el contexto actual de la industria del entretenimiento. “Liberation es una obra necesaria porque nos obliga a mirar de frente las costuras de nuestra sociedad, la complejidad de los lazos femeninos y lo que realmente cuesta cuidar de los demás”, analizó. “Trabajar bajo la dirección de una visionaria como Whitney White y junto a un elenco tan comprometido ha sido una escuela de empatía. Que estemos hoy aquí, celebrando esta historia tan profunda y tan humana en la noche más importante del teatro, demuestra que el público y la industria están listos para narrativas más honestas, diversas y viscerales”, concluyó.

Nacida y criada en San Juan, Puerto Rico, Irene Sofía Lucio es una de las caras latinas más respetadas en la escena del teatro vanguardista y de alta exigencia en Nueva York. Egresada con un bachillerato de la Universidad de Princeton y una maestría en actuación de la prestigiosa Yale School of Drama, Lucio posee una sólida trayectoria en Broadway que incluye la galardonada y provocadora Slave Play (donde originó y desarrolló el personaje de Patricia) y la obra Wit. En la pantalla, ha participado en series y películas como In the Heights, Tell Me Lies, The Big Cigar, The Americans y la icónica producción cinematográfica puertorriqueña Casi Casi. Además, es una activa creadora y productora, cocreadora de la serie web cómica BUTS, nominada a los Premios Imagen.