Puerto Rico será el epicentro de la moda latinoamericana con la llegada de L’espace, una producción de gran formato que transformará el Atrio Principal del Popular Center, en La Milla de Oro de Hato Rey, en una plataforma de diseño, creatividad y tendencias del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Inspirado en el dinamismo de las grandes semanas de la moda internacionales, como el New York Fashion Week, L’espace reunirá durante tres días a nueve reconocidos diseñadores locales e internacionales para proyectar el talento y la innovación de la industria en la región.

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La producción movilizará a casi 100 profesionales tras bastidores, incluyendo estilistas, maquillistas y manicuristas, quienes trabajarán en la creación de los looks que desfilarán por la pasarela. El público podrá disfrutar de propuestas a cargo de creativos que han presentado sus colecciones en plazas clave como Nueva York, París y Milán.

Talento variado

La pasarela contará con una representación de talento boricua y latinoamericano que mostrarán sus más recientes ofertas desde la Milla de Oro:

David Antonio (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Skapa Atelier (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Elier Aubret (Puerto Rico)

(Puerto Rico) OF Atelier (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Jaer Cabán (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Yirko Sivirich (Perú)

(Perú) Ismenia Rodríguez (Paraguay)

(Paraguay) Hugo Vázquez (Uruguay)

(Uruguay) Arial 12 (Colombia)

El evento integrará colaboradores de la industria para complementar cada propuesta en escena, como la marca Aristocrazy, que aportará sofisticación y carácter a través de una selección exclusiva de joyería y accesorios, así como la línea TRESemmé, que estará a cargo del estilismo de cabello para asegurar acabados de nivel profesional en cada presentación.

Con una producción de gran escala, L’Espace busca conectar el diseño, los medios, los compradores y al público seguidor de las tendencias en un solo espacio.

Para información sobre horarios de los desfiles o solicitudes de asistencia, pueden escribir a info@lespace.com, o visitar la página de Instagram, @lespace.production.