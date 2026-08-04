Con tan solo nueve años, Gaia Rivera Colón da grandes pasos para cumplir su meta a nivel internacional.

La niña está muy clara sobre sus sueños y anhelos. Lo descubrió desde temprano en su infancia, pues desde los seis años aprendió a amar el mundo del arte, las telas y su máquina de coser.

“Yo quiero ser diseñadora de modas cuando sea grande”, dejó establecido la brillante niña desde el inicio de la entrevista con Primera Hora.

En esta travesía para alcanzar su meta, comenzó haciendo faldas y carteras. Confesó que se aburrió y pidió a su mamá unas clases más especializadas. Ya desde hace un año está más centrada en el diseño de modas, con estudios avanzados en la academia Runaway Center, en San Juan.

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Gaia Rivera Colón ( Suministrada )

Actualmente, confecciona vestidos y diseños más elaborados. De hecho, está inmersa en la realización de una colección de cinco piezas para representar a Puerto Rico en el Colombia Fashion Kids 2026.

Gaia irá acompañada de otras dos diseñadoras juveniles boricuas. Sin embargo, es la más pequeña del grupo.

Según comentó, quiere ser una “diseñadora famosa”, porque “siempre me ha interesado y me gusta mucho dibujar. Es como una profesión que incluye el arte y me puedo expresar”.

Gaia Rivera Colón ( Suministrada )

Confesó que se sorprende con las creaciones que realiza.

“Como me digo: ‘¡Wow! Yo hice eso’”, soltó entusiasmada.

En este proceso creativo es que se encuentra Gaia para lograr completar su minicolección y presentarla en el evento pautado del 13 al 17 de agosto, en Bogotá, Colombia.

Para esta presentación, la pequeña diseñadora ya cuenta con “un set de un bustier y una falda larga. Pero, ahora mismo, estoy haciendo un traje que es como cortito, que es ‘high-low’, tiene las mangas elaboradas y una colita pequeña atrás”.

Estas piezas las exhibirán modelos boricuas que también asistirán al evento que reunirá a menores de edad apasionados por el mundo de la alta costura.

Gaia Rivera Colón ( Suministrada )

“No es una competencia. Es para desfilar las colecciones y presentarlas”, explicó Gaia.

Tener esta experiencia “representa poder dejar mi marca en el mundo y empezar a hacer las cosas que siempre soñaba y representar a Puerto Rico”.

Pero, para emprender esta travesía, Gaia ha recabado la ayuda económica del pueblo.

La mamá de la pequeña diseñadora, Graciela Colón Matos, explicó que toda la preparación y el viaje representan un gasto de alrededor de $10,000. Pues, se requieren materiales, vuelo, y estadía.

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Por ello, han comenzado a levantar fondos a través de un cuenta de GoFundMe, titulada “Ayuda a Gaia a representar a Puerto Rico en Colombia”.

“Como sus padres, es difícil poner en palabras lo que significa ver cómo un sueño que comenzó cuando era tan pequeña la ha llevado hasta una oportunidad como esta. Gaia es creativa, apasionada y talentosa, y demuestra una gran dedicación cuando se trata de aquello que ama. Pero, más allá de cualquier talento, lo que más nos llena de orgullo es la niña humilde, bondadosa, amorosa y de gran corazón en la que se está convirtiendo. Como familia cristiana, creemos que Dios deposita dones y pasiones en cada uno de nosotros con un propósito. No sabemos exactamente hasta dónde llevará este camino a Gaia, pero sí creemos que nuestra responsabilidad como padres es cuidar los dones que Dios ha puesto en ella, enseñarle a trabajar por sus sueños y ayudarla a caminar con fe por las puertas que Él permita que se abran en su vida. Y creemos que esta es una de esas puertas”, lee parte del mensaje pautado para recabar la ayuda.

La familia busca recaudar, si es posible, $6,500. Pero, la madre aseguró que, “lo que llegue, sería agradecido y de ayuda para sufragar todo”.

Colón Matos destacó que lo importante es que impulsan a su niña a seguir sus sueños y se sienten muy orgullosos de la oportunidad que Gaia ha tenido a sus nueve años.

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“Nos sentimos súper orgullosos de ella. Nos sentimos muy emocionados, porque sabemos que esto es una oportunidad única… Más que cualquier reconocimiento, es que ella se pueda llevar la experiencia por haber trabajado por algo que ama, de haber conocido otras culturas, de representar a Puerto Rico y de entender que el talento requiere esfuerzo, preparación y sacrificio. Queremos que regrese con más confianza, conocimiento y muchos recuerdos bonitos”, precisó la madre.

Gaia Rivera Colón ( Suministrada )

Gaia, por su parte, expuso que en el futuro espera no sólo ser diseñadora famosa. Quiere una tienda en la que pueda vender “ropa y telas, hilos y cosas de costuras y de diseño también”.

Pidió a otros niños que no se rindieran a la hora de perseguir sus sueños.

“Que nunca pierdan la esperanza de poder hacer lo que ellos quieren, solo porque otras personas les dicen que no lo pueden hacer”, puntualizó la niña.

Si quieres ayudar a Gaia, puedes acceder a la cuenta de GoFundMe o comunicarse con su madre al correo electrónico gracielacolonmatos@gmail.com.