El diseñador de moda y asesor de imagen puertorriqueño Reynaldo José se suma una victoria en la carrera tras ser seleccionado para recibir el galardón “Punta de Lanza de Victoria” de la organización Líderes de América.

El artista multidisciplinario obtendrá el reconocimiento el próximo 11 de noviembre durante la Cumbre a la Excelencia Continental que realizará la entidad antes mencionada en Ciudad de México.

Dicha distinción celebra no solo los logros profesionales del diseñador, sino también “la determinación de ser voz, guía y motor de cambio social a través del arte y el diseño”.

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Para el cagüeño, el premio representa tanto un triufo personal, al igual que “testimonio de la resiliencia, la pasión y el poder de la moda puertorriqueña para trascender fronteras”.

“Dedico este honor de todo corazón a mi patria, a mis estudiantes y a cada persona que cree en la magia de transformar los sueños en costura viva”, destacó el modisto en un comunicado de prensa.

El también educador dedicó este momento para su fenecida madre, hermana, sobrino, y su familia entera, que “han sido el hilván y el motor de mi vida”.

La obtención de la “Punta de Lanza de Victoria” se sumará a otras distinciones cosechadas por el boricuas, entre las que destacan el Premio Paoli 2025 como Diseñador Internacional del Año, el New York Fashion Award 2023 por “Best Ready to Wear International”, y reconocimientos filantrópicos del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

“Admiramos profundamente el talento y la impecable evolución profesional que ha demostrado a través de los años, convirtiéndose en un referente de excelencia. Este reconocimiento celebra su ejemplo de empoderamiento, resiliencia y liderazgo transformador que trasciende fronteras”, destacó José Luis Blancas, presidente y fundador de Líderes de América, en declaraciones escritas.

Nacido en Caguas en 1986, Reynaldo José demostró un talento precoz que lo llevó a ser galardonado a los 12 años como “Diseñador de Moda del Nuevo Milenio” por la Revista Imagen. A lo largo de su carrera, se ha convertido en un pionero regional, siendo el primer diseñador puertorriqueño en participar en las plataformas de Costa Rica Fashion Week y Mercedes Benz Fashion Week El Salvador, además de consolidar su firma con cuatro temporadas consecutivas en el New York Fashion Week, y exitosas presentaciones en Runway 7, F/Row, San Juan Moda y Expo Moda.

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Más allá de los reflectores de la pasarela, su vocación humanista continúa en los salones de clase.

Reynaldo José, actualmente, compagina su faceta creativa fungiendo como maestro de arte en Hollands Academy, donde sigue inspirando a nuevas generaciones, al tiempo que ultima los detalles de su esperada autobiografía titulada: “Del dolor a la felicidad; Un hilván de sueños en el diseño”.

Con una trayectoria de más de dos décadas y media en la industria, Reynaldo José se ha consolidado como un auténtico estratega de la imagen y editor de tendencias. Su impacto internacional ha vuelto a capturar los ojos del mundo recientemente al ser reseñado en la revista de moda asiática Cool Korea Magazine, plataforma que le dedicó una extensa entrevista autobiográfica destacando su genialidad visual y conceptual.