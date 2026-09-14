Allegra Valentina Morales Serrano, hija de la exreina de belleza Bárbara Serrano, debutó como modelo para la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar durante la gala benéfica Supreme Twins. El evento se celebró en Miami.

A sus 17 años y “sin haber tomado clases de pasarela, Allegra enfrentó sus nervios y sorprendió por la seguridad y el desenvolvimiento que proyectó sobre la pasarela”, destaca el comunicado de prensa.

“Estaba muy nerviosa porque nunca había tomado una clase de pasarela, pero fue una experiencia increíble. Quiero continuar preparándome porque uno de mis grandes sueños es competir y representar a Puerto Rico”, expresó Allegra mediante la nota escrita. Morales Serrano aspira a desarrollarse en el modelaje y prepararse para representar a Puerto Rico en el mundo de los certámenes de belleza.

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Giannina Azar ha diseñado atuendos para figuras reconocidas como Jennifer Lopez, Beyoncé, Gwen Stefani, Natti Natasha, Gloria Trevi y Britney Spears, entre tantas celebridades.

Por su parte, Bárbara Serrano, Miss Mundo Puerto Rico 2001, manifestó el orgullo que sintió al presenciar el debut de su hija.

“Como madre, fue muy emocionante verla dar este primer paso. Conozco las exigencias de este mundo y sé que tiene mucho por aprender, pero también vi en ella determinación, seguridad y el deseo de representar dignamente a Puerto Rico. Lo hizo hermoso porque le salió orgánico y natural”, expresó la empresaria y directora nacional de Miss Mundo Puerto Rico.

En Supreme Twins también participaron reconocidas figuras y reinas de belleza, entre ellas Aleska Génesis, la venezolana Clara Vega; Talisa Justiniano, Miss Teen Universe República Dominicana (hija del reconocido cantante José Alberto “El Canario”); Miss International República Dominicana; y Miss Cosmo Cuba.