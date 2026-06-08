Lucir una melena radiante y sedosa con extensiones de cabello va más allá de una sesión de instalación. Sin los cuidados correctos puedes echar a perder la labor. Además, conocer cuál te conviene se suma a los pasos primordiales para lograr el efecto que buscas.

La estilista de estrellas Griselle García resaltó cómo esta alternativa realza el aspecto del rostro.

“Las extensiones son para todas las personas que decidan tener un nuevo cambio, con mayor volumen. Incluso, he visto clientas que se sienten más felices, más seguras que antes de aplicarse ese tipo de accesorios”.

Seleccionar bien la persona a trabajarlas es determinante para el resultado esperado.

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“Muchas veces ponen un video de YouTube: ‘vamos a ver cómo la instalan, vamos a ver qué cabello comprar en un lugar que venda extensiones’. Muchas veces no conocen cómo se aplican, cómo se remueven, las herramientas que necesitan y honestamente lo que van a hacer es un desastre”, alertó la también educadora y técnica de extensión, quien cuenta con más de 25 años de experiencia y ha trabajado este procedimiento en personalidades como Maripily Rivera, Saudy Rivera y Milly Méndez, entre otras.

“A mí me han llegado clientas que les han instalado extensiones, por ejemplo, de queratina y cuando van a remover las extensiones les ponen aceite, todo lo que aparece en las redes sociales para removerlas, y cuando llegan al salón mío llegan con toda esa pega”, alertó dentro de las experiencias comunes la también propietaria de Griselle García Salon, en San Juan.

La estilista agregó que existen diversas alternativas de extensiones de cabello y que se pueden combinar según la que más favorezca.

Variedad a escoger

Clip. Son en forma de cortina y va de menor a mayor, para uso temporero.

Queratina. Es la que se coloca mechón a mechón mediante calor y se adhieren a tu propia hebra para un efecto más natural.

Micro-rings y I-Tip. Son mechones pequeños que se unen mediante anillas pequeñas de metal o plástico.

Cosidas o “weft”: Son cortinas de cabello que se colocan con hilo o mediante cilindro o trenza.

Tape: Son bandas con una cinta adhesiva doble. El cabello natural va en el centro de ambas bandas.

Halo: Son de hilo “invisible” o de nilón. Es una cortina de cabello de una sola pieza que se apoya en la cabeza como una diadema “invisible”. Se puede colocar con clip.

Lo que debes tener en cuenta

La estilista compartió varias recomendaciones para lucir espectacular con tus extensiones de cabello.