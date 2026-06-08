¿Quieres que tus extensiones de cabello luzcan hermosas? Estos cuidados marcarán la diferencia
La estilista Griselle García revela consejos para un “look” radiante y habla de la importancia de un verdadero experto para instalarlas.
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Lucir una melena radiante y sedosa con extensiones de cabello va más allá de una sesión de instalación. Sin los cuidados correctos puedes echar a perder la labor. Además, conocer cuál te conviene se suma a los pasos primordiales para lograr el efecto que buscas.
La estilista de estrellas Griselle García resaltó cómo esta alternativa realza el aspecto del rostro.
“Las extensiones son para todas las personas que decidan tener un nuevo cambio, con mayor volumen. Incluso, he visto clientas que se sienten más felices, más seguras que antes de aplicarse ese tipo de accesorios”.
Seleccionar bien la persona a trabajarlas es determinante para el resultado esperado.
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“Muchas veces ponen un video de YouTube: ‘vamos a ver cómo la instalan, vamos a ver qué cabello comprar en un lugar que venda extensiones’. Muchas veces no conocen cómo se aplican, cómo se remueven, las herramientas que necesitan y honestamente lo que van a hacer es un desastre”, alertó la también educadora y técnica de extensión, quien cuenta con más de 25 años de experiencia y ha trabajado este procedimiento en personalidades como Maripily Rivera, Saudy Rivera y Milly Méndez, entre otras.
“A mí me han llegado clientas que les han instalado extensiones, por ejemplo, de queratina y cuando van a remover las extensiones les ponen aceite, todo lo que aparece en las redes sociales para removerlas, y cuando llegan al salón mío llegan con toda esa pega”, alertó dentro de las experiencias comunes la también propietaria de Griselle García Salon, en San Juan.
La estilista agregó que existen diversas alternativas de extensiones de cabello y que se pueden combinar según la que más favorezca.
Variedad a escoger
Clip. Son en forma de cortina y va de menor a mayor, para uso temporero.
Queratina. Es la que se coloca mechón a mechón mediante calor y se adhieren a tu propia hebra para un efecto más natural.
Micro-rings y I-Tip. Son mechones pequeños que se unen mediante anillas pequeñas de metal o plástico.
Cosidas o “weft”: Son cortinas de cabello que se colocan con hilo o mediante cilindro o trenza.
Tape: Son bandas con una cinta adhesiva doble. El cabello natural va en el centro de ambas bandas.
Halo: Son de hilo “invisible” o de nilón. Es una cortina de cabello de una sola pieza que se apoya en la cabeza como una diadema “invisible”. Se puede colocar con clip.
Lo que debes tener en cuenta
La estilista compartió varias recomendaciones para lucir espectacular con tus extensiones de cabello.
- Busca información sobre la persona que va a instalarlas. “Un extensionista que tenga el conocimiento no va ni a tumbar cabello, ni a maltratar el cabello”, resaltó.
- El análisis debe abarcar factores como si la persona padece alopecia, está atravesando un proceso de quimioterapia, pérdida de peso marcada o si tiene pérdida de cabello tras dar a luz recientemente, entre otros. Cada caso se evalúa de modo individual. La intención es evitar daños al cabello natural.
- Si tienes dudas pero insistes en probar, García recomienda “que utilices extensiones de clip (temporales), que nos van a dar ese momentito de ‘me gusta lo que tengo en mi cabello, me gusta el largo, cómo se ve, puedo tenerla más tiempo’, y no hay tanto riesgo de una inversión tan alta”.
- ¿Vas a cuidarlas? La experta enfatizó que el compromiso en este sentido, “es tan importante como el de cuidar el cabello natural”. García afirmó que “ese cabello necesita la atención adecuada de un buen champú sin sulfato, una buena mascarilla hidratante, un buen acondicionador, ‘leave in’ conditioner, tratarlo bien al lavarlo, al desenredarlo y secarlo. Pensamos ‘son extensiones, ese cabello es bueno’, y no, ese cabello se va a maltratar como se maltrata nuestro cabello cuando no le damos las atenciones adecuadas”.
- Verifica si es cabello 100% natural. “En muchos lugares pueden vender extensiones sintéticas”, alertó sobre esta alternativa, que dista de un “look” duradero y realista.
- No te pases de tiempo. Cada tipo de extensión requiere de un periodo para removerla. Las de “tape”, por ejemplo, “debes retirarlas cada dos meses, máximo una semanita adicional si no tenemos el tiempo. Si no las removemos, esa extensión le está ejerciendo fuerza a ese folículo y puede desprender parte del cabello, y no es que la extensionista te aplicó la extensión mal, es que no seguiste las instrucciones”, dijo. Otro ejemplo al que hizo referencia es a las de queratina. “Si no las desenredamos correctamente después del mes con un cepillo adecuado, esas extensiones van a empezar a unirse, van empezar a hacer nudos”.
- Con el verano encima, García sugiere las de queratina. “No recomiendo las de micro-rings y I-Tip porque al ser metal, maltrata más el cabello en la playa o la piscina”.
- Para actividades acuáticas, “siempre es importantísimo amarrar el cabello antes de exponernos al agua”, expuso enfática sobre lo que también aplica a si se tiene extensiones. De paso, expuso que es importante “jamás acostarte con el cabello mojado”.