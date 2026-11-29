Hay quien duerme ocho horas y, aun así, se levanta con una sombra oscura bajo los ojos. O quien descubre que sus ojeras se acentúan con el paso del tiempo, aunque mantenga los mismos hábitos.

La explicación es que no todas responden al cansancio ni tienen el mismo origen.

Las ojeras marcadas pueden deberse a la pigmentación de la piel, a los vasos sanguíneos que se transparentan, a la pérdida de volumen o a una combinación de varios factores. Identificar cuál predomina es el primer paso para elegir los cuidados adecuados y no esperar de una crema resultados que difícilmente puede ofrecer.

PUBLICIDAD

La zona del contorno de ojos es especialmente delicada. Su piel es fina, tiene menos glándulas sebáceas que otras áreas del rostro y está sometida a un movimiento constante. Por eso, las señales de deshidratación, las pequeñas arrugas, las bolsas y los cambios de color suelen hacerse visibles antes.

Sin embargo, las ojeras no son necesariamente un signo de envejecimiento ni de falta de descanso: la genética y la propia anatomía facial también tienen mucho que decir.

Distintos colores

Las pigmentadas presentan un tono marrón, grisáceo o más oscuro que el resto de la piel, se producen por una mayor presencia de melanina en la zona y pueden tener un componente hereditario. La exposición solar puede intensificarlas, al igual que algunas alteraciones cutáneas, como los eccemas o las dermatitis, especialmente cuando provocan picor y llevan a frotarse los ojos de manera repetida.

Si suelen adquirir tonalidades azuladas, violáceas o rojizas, se trata de ojeras vasculares. En este caso, el color no procede necesariamente de un exceso de pigmento, sino de los vasos sanguíneos que se transparentan a través de una piel especialmente fina. La predisposición genética influye, pero también pueden hacerse más visibles con la congestión, las alergias o la falta de descanso.

El surco que se forma debajo del ojo, conocido como surco lagrimal, crea una zona de sombra que puede dar una apariencia de cansancio, y dando lugar a las ojeras estructurales. La pérdida de volumen asociada a la edad y la propia estructura ósea del rostro explican buena parte de estos casos.

A ellas se suman las ojeras relacionadas con las bolsas y la flacidez. Cuando la grasa que rodea el ojo se desplaza o sobresale, puede generar un abultamiento cuya sombra acentúa el contraste con la zona inferior. Es importante distinguirlas de la hinchazón pasajera, que puede estar relacionada con la retención de líquidos, las alergias o determinadas circunstancias del descanso.

El cansancio influye, pero no siempre es el culpable

Dormir poco puede hacer que las ojeras parezcan más marcadas, pero no explica por sí solo su aparición. El cansancio, la deshidratación o la hinchazón pueden acentuar una sombra que ya existe, mientras que una predisposición genética puede hacer que permanezca incluso después de una noche de descanso.

La edad también modifica el aspecto del contorno. Con el tiempo, la piel pierde elasticidad y puede disminuir el volumen de los tejidos que rodean el ojo. El resultado es una mayor visibilidad de los vasos sanguíneos, la aparición de pliegues o un surco más profundo. No obstante, estos cambios no se producen igual en todas las personas.

Qué ingredientes buscar en un contorno de ojos

La elección del cosmético debería responder al tipo de ojera y a las necesidades de la piel. No es lo mismo intentar mejorar una pigmentación marrón que descongestionar una bolsa o aportar hidratación a un contorno con pequeñas líneas. En las ojeras pigmentadas, la vitamina C y la niacinamida pueden ayudar a mejorar la luminosidad y el tono desigual.

PUBLICIDAD

Cuando predomina el componente vascular o la hinchazón, la cafeína es uno de los ingredientes más habituales. Se incorpora a los contornos por su efecto descongestionante y puede ayudar a mejorar temporalmente el aspecto de las bolsas. Los aplicadores fríos y las fórmulas ligeras también contribuyen a proporcionar una sensación de alivio, aunque no eliminan los vasos visibles ni modifican la anatomía de la zona.

Para los contornos deshidratados o con líneas finas, el ácido hialurónico y la glicerina ayudan a retener agua y mejorar la apariencia de la superficie cutánea. Las ceramidas, por su parte, contribuyen a reforzar la barrera de la piel.

La protección solar merece un lugar propio en la rutina. Las gafas de sol y un fotoprotector adecuado ayudan a prevenir el oscurecimiento de las ojeras pigmentadas y el daño acumulado en una piel especialmente expuesta. La aplicación debe hacerse con cuidado, evitando el contacto directo con los ojos.

Frío, descanso y pequeños gestos que sí ayudan

No todos los cuidados necesitan un cosmético específico. Las compresas frías pueden reducir temporalmente la hinchazón y hacer menos visibles los vasos sanguíneos. También puede resultar útil dormir con la cabeza ligeramente elevada si existe tendencia a acumular líquido alrededor de los ojos durante la noche.

Mantener un descanso regular, beber suficiente agua y evitar el tabaco son medidas que favorecen la salud general de la piel, aunque no borran una ojera hereditaria o estructural.

En el caso de las alergias, controlar los síntomas y evitar frotarse los ojos puede contribuir a que la zona no se irrite ni se oscurezca más.

La constancia es importante, pero también lo es ajustar las expectativas. Los contornos de ojos pueden hidratar, mejorar la textura y suavizar determinados signos de cansancio; no pueden rellenar un surco profundo ni eliminar una bolsa de grasa. Tampoco existe evidencia suficiente para atribuir a todos los remedios caseros o a los parches efectos duraderos sobre las ojeras.