Con el propósito de fortalecer la autoestima, promover la sanación emocional y crear espacios seguros de crecimiento, el colectivo Ungidas del Rey anuncia su primer evento colaborativo titulado “El Collab”, a celebrarse el próximo 11 de abril a las 2:00 p.m. en el restaurante Chupacabras Brunch & Pizza Paint en Canóvanas.

Bajo el tema “Sanaré”, esta experiencia ha sido diseñada para mujeres que buscan reconectar con su valor personal, sanar heridas emocionales y rodearse de una comunidad de apoyo genuina.

“Este evento nace de la necesidad de crear espacios reales donde las mujeres puedan expresarse, sanar y crecer juntas, sin juicio y con propósito”, expresaron las organizadoras mediante comunicado de prensa.

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La comunicación escrita detalla que el evento contará con una agenda dinámica que integra bienestar emocional, belleza, desarrollo personal y experiencias interactivas. Entre los elementos más destacados se incluyen testimonios inspiradores y dinámicas transformadoras, consejos de belleza enfocados en elevar la autoestima, participación de una invitada especial que compartirá su historia de resiliencia y sanación, actividades grupales diseñadas para fomentar la conexión entre las participantes, intervenciones de especialistas en moda y belleza, y experiencia creativa de pintura en canvas enfocada en el amor propio.

Además, las asistentes disfrutarán una experiencia gastronómica que incluye pizza, bebida, una pieza artística para trabajar en canvas y la oportunidad de participar en rifas exclusivas.

“Este es un llamado a todas las mujeres que sienten que es su momento de sanar, de soltar y confiar en su proceso”, añadieron.

El costo de participación es de $60 por persona y los espacios son limitados. Las interesadas pueden escribir o llamar al 787-366-1596.

Ungidas del Rey es una plataforma enfocada en el desarrollo integral de la mujer, promoviendo espacios de crecimiento emocional, espiritual y personal a través de experiencias transformadoras y comunidad.