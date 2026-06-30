Fiel a su compromiso y dispuesta para llevar tranquilidad a los hogares de los boricuas.

Así se encuentra la arquitecta Astrid Díaz, quien celebrará en comunidad el aniversario de plata de su proyecto “Tu casa segura”, iniciativa que ofrece consejos para proteger viviendas y garantizar la seguridad de las familias puertorriqueñas ante cualquier amenaza natural. Y lo hará con la “Feria Tu casa segura”, que tendrá lugar del 30 de julio al 2 de agosto en el atrio central de Plaza Las Américas, en Hato Rey.

“Cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que ha establecido como una misión de vida para que las familias estén tranquilas. Y nos sentimos bien contentos, porque en los últimos años hemos alzado una voz con muchas personas que se nos han unido, así como muchas organizaciones, agencias gubernamentales, instituciones, para que año tras año no se baje la guardia, que estemos preparados y rompamos ese ciclo de la mala construcción, la improvisación y lugares inseguros”, destacó la experta en entrevista con Primera Hora.

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La profesional destacó el orgullo que siente por ver los frutos de la alianza multidisciplinaria que nació a principios de los 2000, en un momento donde quería combinar su pasión por el desarrollo arquitectónico y el compromiso de informar al público general sobre la importancia de contar con espacios seguros no sólo en la casa, sino en términos generales.

Díaz aseguró que la actividad contará con sus tradicionales aliados, como el Servicio Nacional de Meteorología y su director, Ernesto Morales; la Junta de Planificación, el Departamento de Salud, así como la experta en meteorología y periodista científica Deborah Martorell, que llevarán conferencias, conversatorios y clínicas para promover seguridad en el hogar, así como la presentación especial del Coro Nacional de Puerto Rico para el disfrute de los 175,000 visitantes que se espera pasen por el evento esos días.

“Estamos próximos a cumplir 10 años del huracán María y ya hay una generación que no conoce lo que pasó, que no recuerda del todo lo que sucedió, y todavía no hemos creado esa cultura de emergencia completamente; a reaccionar inmediatamente y recuperarnos. Eso lo vemos con la reciente casituación con el agua potable en distintas partes de la Isla”, compartió.

La Feria también contará con la apertura de una exhibición que recuenta las más de dos décadas de “Tu casa segura”, donde compartira proyectos cumplidos, así como el proceso de restauración de edificios como la Catedral de San Juan, la Escuela Central de Artes Visuales de Santurce, el Jardín de Mayagüez, donde los espectadores podrán celebrar el patrimonio arquitectónico y conocer lo que conlleva preservarlos.

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Díaz afirmó que el enfoque primordial de esta feria es promover el desarrollo de planes de acción en comunidad, así como cultivar ese conocimiento en las poblaciones escolares con actividades en los municipios de Camuy, Humacao, Ponce y Mayagüez.

“Año tras año, nuestras comunidades cambian sus vulnerabilidades y riesgos, cambian nuestras casas, y eso lo tenemos que internalizar y tomar acción. Nosotros lo haremos presentando una serie de plantillas que la gente pueda seguir y darse cuenta qué tiene que corregir, si esa corrección la pueden hacer ellos mismos o si necesitan la ayuda de otro individuo o empresa para lograr esos arreglos”, compartió.

“En cuanto a las comunidades, yo no veo esos planes, eso no se está haciendo, y presentaré un plan comunitario hecho por profesionales de emergencias, arquitectos, ingenieros, que estará disponible para el pueblo gratuitamente, porque al igual que preparamos ese plan en casita, igual hay que prepararlos en nuestra comunidad. Tu casa va a estar tan segura como lo estará tu comunidad y eso hay que hablarlo con nuestros vecinos, ese entorno inmediato”, enfatizó, al tiempo que reiteró el llamado para que el público asista a la actividad.