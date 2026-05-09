Los tonos rojos, amarillos o negros podrían enviar un mensaje equivocado a mamá en su celebración. En este contexto, los arreglos florales se mantienen como la opción predilecta para miles de familias que buscan expresar gratitud y afecto.

No obstante, más allá de la belleza de los pétalos, existe un lenguaje silencioso que puede transformar un gesto de cariño en una situación confusa: la psicología del color.

Expertos en simbología floral advierten que los colores tienen la capacidad de evocar sentimientos que van desde el luto hasta la pasión romántica. Por esta razón, realizar una elección basada únicamente en la estética, sin considerar el significado de los tonos, podría comunicar un mensaje inadecuado para fortalecer el vínculo maternal en esta fecha tan significativa.

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Los colores que podrían generar malentendidos

Antes de visitar la floristería o realizar su pedido a domicilio para este 10 de mayo, es fundamental identificar tres colores específicos que, según la tradición y la simbología, no son los más recomendados para esta festividad.

Flores rojas: Es el tono que tradicionalmente representa el amor verdadero e incondicional. Sin embargo, su carga simbólica principal está estrechamente ligada a la pasión, la seducción y el romanticismo de pareja. Al ser un color que simboliza el amor de los enamorados, en ciertos entornos familiares podría percibirse como un mensaje demasiado vinculado al romance y no al afecto filial.

Es el tono que tradicionalmente representa el amor verdadero e incondicional. Sin embargo, Al ser un color que simboliza el amor de los enamorados, en ciertos entornos familiares podría percibirse como un mensaje demasiado vinculado al romance y no al afecto filial. Flores negras: Aunque es una opción que destaca por su elegancia e intriga, la carga visual del negro suele ser excesivamente lúgubre para una jornada de celebración. A pesar de que en algunos contextos puede representar el coraje, la confianza o el inicio de nuevas etapas, su asociación histórica más fuerte es con el luto, lo que desentona con la alegría que caracteriza al Día de las Madres.

Aunque es una opción que destaca por su elegancia e intriga, A pesar de que en algunos contextos puede representar el coraje, la confianza o el inicio de nuevas etapas, su asociación histórica más fuerte es con el luto, lo que desentona con la alegría que caracteriza al Día de las Madres. Flores amarillo intenso: Se considera uno de los colores más arriesgados para obsequiar en esta fecha. Dependiendo de la cultura, este tono puede simbolizar la mala suerte o el desamor. Además, en el lenguaje de las flores, el amarillo intenso se vincula frecuentemente con la traición, el desdén y la decepción.

La importancia de elegir con sentido

La selección de un ramo no debe tomarse a la ligera. Según el portal Canva, medio en el que expertos en el tema compartieron estas recomendaciones, una decisión descuidada podría generar una “confusión innecesaria” al momento de entregar el presente.

Entender que los colores son vehículos de emociones permite que el regalo sea coherente con lo que se desea transmitir: admiración, respeto y ternura.

Al evitar estos tres tonos, se asegura que el protagonismo del domingo se centre en el reconocimiento a la labor materna, eligiendo colores que evoquen luz, paz y alegría, dejando de lado cualquier interpretación relacionada con el luto, la pasión de pareja o la traición.