Hoy en día, los tiempos para cocinar suelen ser más reducidos, por lo que muchas personas preparan la comida con antelación para facilitar el proceso. Sin embargo, estos alimentos no deben permanecer mucho tiempo en la nevera, ya que podrían provocar intoxicaciones.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una parte de las intoxicaciones alimentarias se debe a una mala refrigeración, por lo que es importante conocer el tiempo adecuado que las comidas deben permanecer en el refrigerador.

Por otro lado, los expertos en ciencia de los alimentos explicaron que almacenar incorrectamente los alimentos cocinados puede favorecer el crecimiento de microorganismos que causan intoxicaciones alimentarias.

La científica en nutrición y alimentación Emma Beckett comentó que, aunque el frío ralentiza el crecimiento bacteriano, no elimina las bacterias que ya han contaminado los alimentos. Por eso, es importante seguir los protocolos desde el momento en que se termina de cocinar.

¿Por cuánto tiempo puede guardar las sobras en la nevera?

Por otra parte, la Clínica Mayo explicó que las sobras se pueden guardar durante tres o cuatro días en la nevera, pero después de este tiempo el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta.

Otro de los consejos que dio la institución es congelar la comida si nota que no podrá consumirla dentro de los cuatro días, ya que así dura más tiempo. Sin embargo, para aprovechar al máximo su sabor, no debe permanecer congelada por más de cuatro meses.

“La mejor opción es colocar las sobras en el refrigerador apenas termines de comer. Después de dos horas, es necesario enfriar los alimentos que estuvieron fuera del refrigerador a temperatura ambiente típica, como en una fiesta o un picnic. Si la temperatura es de 32 °C o más, los alimentos no deben permanecer fuera del refrigerador por más de una hora”, explicó la Clínica Mayo.

Asimismo, la profesora de la Universidad de Melbourne, Senaka Ranadheera, advirtió que las comidas cocidas son consideradas ‘potencialmente peligrosas’ debido a la facilidad con la que pueden desarrollar microbios si no se enfrían correctamente.

Entre los alimentos que corren riesgo se encuentran las carnes cocidas, el huevo, el arroz, la pasta, la pizza y el sushi, de acuerdo con la experta.

Por ello, recomiendan dejar enfriar bien las comidas y guardarlas en porciones pequeñas o en recipientes poco profundos, con una temperatura que no sobrepase los 60 °C ni sea inferior a 21 °C.