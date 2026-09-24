No existen atajos. La ruta al éxito implica compromiso y esfuerzo.

La coach de vida y de finanzas personales Carlisa Colón disfruta promover independencia financiera y la confianza para lograrlo, pero desde una perspectiva realista. Una de las razones que la mueve a esta postura es su propia experiencia.

“Cualquier persona que se atreva a escoger el camino difícil puede hacerlo, porque vamos a hablar claro, el camino fácil es el que nos enseñaron desde temprana edad: vete, sé un empleado, cobra el mínimo la hora, no te quejes y solo agradece”, expresó enfática la también creadora de la plataforma de asesoría “Finanzas con chispa”. “Así no vas a ser libre financieramente. Vamos a decir la verdad. La vida está muy cara”.

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La también presentadora de “En la mañana”, de TeleOnce, rememoró sus orígenes en el campo de las finanzas. “Cuando yo empecé a trabajar en ventas, que era completamente comisión, sin nada de sueldo, yo le decía a la gente, ‘soy yo la que pone el número en mi cuenta bancaria’. Requiere un esfuerzo adicional, requiere que yo me prepare de forma diferente a como me preparó la escuela, o sea, requiere desaprender. Si tú estás dispuesto a realmente escoger el camino difícil, entonces tú vas a hacer mucho dinero. Pero no hay atajos”, reiteró.

A continuación, compartió varios consejos para quien desea comenzar a trabajar en una mentalidad de progreso y abundancia.

1. Vigila de quién te rodeas

“Lo primero que te limita es tu entorno. Yo tuve la fortuna de tener una mamá que todo el tiempo, desde temprana edad, me repetía, ‘todo es posible’, ‘lo puedes lograr’, ‘hay gente haciendo grandes cantidades de dinero, solo encuentra cómo’. Ese fue mi primer entorno que me dijo ‘sí, es posible’. Luego yo empecé a juntarme con gente que trabajaba en cosas diferentes y yo decía, ‘esto es real, ¿y entonces, por dónde es?’. Y fui juntándome con gente que hacía grandes cantidades de dinero y yo decía: ‘Bueno, médico yo no quiero ser, abogada tampoco. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos?’”.

2. Edúcate

“Hay que prepararse mucho mentalmente, demasiado, porque mientras más tú te capacitas, más crece la confianza y baja el miedo. La preparación es primordial porque esto no es un golpe de suerte. Yo llevo años preparándome en la manera de comunicar y en la manera de persuadir para manejar objeciones y al final que se dé una venta, pero sobre todo, que me importe la gente”.

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3. Suelta los pretextos

“En ocasiones tú fracasaste y ya te quitaste. Hay que seguir creyendo. Yo siempre digo que cuando tú sueltas las excusas, aparecen los resultados. ¿Cuáles son las excusas que tú te repites todos los días que son las que te mantienen estancado precisamente en la vida que tú no quieres? ¿Por qué no las sueltas? ¡Vamos a hacerlo! Yo me atrevo a invertir responsablemente. Yo me atrevo a dar el paso, porque mientras yo tenga salud, yo siempre voy a poder reponer el dinero”.

4. Resta valor a la aprobación externa

“Para mí es liberador que no me importe el qué dirán. No me importa que no me veas con una cartera de diseñador. No la tengo. No me importa que no me veas en el carro del año, lujoso. No lo tengo. Ando en una guagua salda. Eso me da paz, si mañana me botan. Hoy día es demasiado el lucir bien, y lucir bien está chévere, pero te puede hacer esclavo de la opinión de los demás. Yo no soy esclava. Si tú quieres pensar que estoy ‘pelá’ porque ando en una guagua que no es de último modelo, está bien. Piensa lo que quieras”.

5. Ocúpate en lo que te fascina

“Cuando tú te dedicas a lo que te apasiona, tú le puedes meter tantas horas que realmente yo creo que va a redundar en dinero, siempre. Cuando tú te dedicas a servir, a solucionarle el problema a alguien, que es lo que yo hago con las charlas, que es lo que hago con la página de ‘Finanzas con Chispa’, que es llevar consejos y ayudar a las personas a que salgan de deudas e incrementen sus ahorros. Ahí estoy sanando esos puntos de dolor y, por ejemplo, todo ha redundado en más contrataciones, al final del día”.