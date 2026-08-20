Contar con armonía en diversos ámbitos de la vida suele ser una aspiración anhelada para muchos. Sin embargo, ¿cuánto influyen tus creencias en la ruta para lograrlo?

El conferencista puertorriqueño Carlos Figueroa, “coach” de hábito y “performance”, reveló a Primera Hora que existen varias premisas que nos pueden limitar a ese desarrollo personal y bienestar integral que nos interesa.

Una de ellas es “pensar que una vida plena implica que todo va a ser perfecto, que no habrá retos”, sostuvo sobre la importancia de ser realista sin dejar de lado el optimismo. También, creer “que necesitamos más, todo el tiempo”, y que “lo que lleva a una vida plena depende de factores que no podemos controlar”. Redefinir estos conceptos en el propósito de lograr un cambio, será determinante en el proceso.

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“Entendiendo que una vida plena es posible, sin importar tus circunstancias económicas, porque creo que hay una desinformación de que para vivir bien lo más importante es ganar más, y sabemos que eso no es así, dicho por estudios de Harvard, entre otras organizaciones”, resaltó.

Parte de sus consejos para un desarrollo personal los abordará durante la segunda edición de “Vida Plena Fest”, que se llevará a cabo este sábado, 22 de agosto, en el Anfiteatro de la Universidad Ana G. Méndez recinto de Gurabo.

“Ofrece una oportunidad de detenernos a evaluar nuestra vida. Yo le llamo el peaje, una vez tú pasas por un peaje, no puedes virar atrás. Lo mismo pasa en este evento, una vez tú sales de ahí, no vuelves a ser la misma persona”, aseveró Figueroa. “Es una oportunidad de adquirir herramientas y conectar con personas en una misma sintonía”.

El “coach” de hábito y “performance” expuso que el evento va dirigido a “cualquier persona que sienta que le falta algo, que sienta que su vida debería sentirse mejor. Y a cualquier persona que quiera seguir progresando en la vida, no importa en qué etapa de la misma se encuentre”.

Tres consejos para lograr una vida más plena

Por otro lado, Figueroa destacó que existen tres aspectos importantes a trabajar para lograr y disfrutar ese estilo de vida que deseas.

1. Entender que tenemos el poder de elegir, de decidir. Siempre somos libres para elegir. Esa autonomía que viene de nosotros es crucial.

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2. Progresar. Que todos los días nos acerquemos un poco a la persona que queremos ser.

3. Perseguir una meta que trascienda a nosotros, que no sea algo que “sola y únicamente hacemos por nosotros, sino para alguien más”, dijo. “Eso puede ser desde ser un mejor padre o madre, ser mejor maestro o dirigente, aportar a una causa que vaya más allá de ti”. Entre los ejemplos, mencionó “emprendedores que saben que otras familias dependen de su empresa”. También, “personas que aportan parte de su vida a causas sociales, o simplemente, hacer lo mejor posible dentro de tu propia familia”.

Un evento para motivar

Figueroa, creador de “Vida Plena Fest”, se mostró entusiasmado con el alcance de este evento, que realizar su segunda edición en Puerto Rico.

“El primer año éramos apenas 80 personas. Este año seremos más de 200, y cada vez me topo más a menudo con el uso de la palabra plenitud”, expresó. “Creo que estamos calando profundo en la gente”.

El encuentro ofrecerá conferencias, historias de superación y herramientas prácticas para el bienestar, la productividad, el liderazgo y la creación de hábitos que promuevan una vida más plena.

Además de Figueroa, fundador del movimiento “Gana tu día”, el evento contará con la participación del “coach” Randy Soler, Amayris Rodríguez y Johnmichael Colón, entre otros invitados.

Los boletos para “Vida Plena Fest” están disponibles en www.vidaplenafest.com. Existe una opción de acceso virtual.