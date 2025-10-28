Los motivadores españoles Amadeo Lladós y Javier Rodríguez llegaron a Puerto Rico para participar en el evento transformador “Rompiendo Límites”, con el que aspiran a inspirar, empoderar y “retar al público puertorriqueño a superar sus barreras mentales y alcanzar su máximo potencial”, según resalta el comunicado de prensa. El encuentro será el próximo 2 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall.

Producido por el también conferencista puertorriqueño Miguel Ángel Correa, quien formará parte del panel, el evento “promete una jornada llena de energía, aprendizaje y testimonios que cambiarán vidas”, expone el escrito.

“Amadeo Lladós, reconocido por su estilo directo y su enfoque en la disciplina, el éxito y el desarrollo integral, une fuerzas con Javier Rodríguez, experto en liderazgo y transformación personal, para ofrecer una experiencia sin precedentes”, prosigue la comunicación escrita.

La participación de Miguel Ángel Correa, creador de Rompiendo Límites, compartirá su historia, desde “pedir dinero en las calles a convertirse en un exitoso conferencista”.

El empresario Julio Ayala, reconocido por su liderazgo en el mundo de los negocios y su compromiso con el desarrollo de nuevos emprendedores, se unirá como moderador invitado. “Su participación aportará una perspectiva empresarial valiosa, sirviendo de puente entre los conferencistas y el público en un formato dinámico y enriquecedor”.

“Rompiendo Límites” combinará historias de superación, charlas impactantes y el mensaje de que “los límites solo existen en la mente”.