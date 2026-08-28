Una investigación realizada por la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín encontró que la acupuntura podría ayudar a “reconfigurar” regiones cerebrales específicas en personas con depresión.

Esta práctica china ha sido estudiada a lo largo de los años por científicos para analizar los diferentes beneficios que podría tener para el cuerpo.

En el estudio, publicado en la revista “Medicine”, los investigadores llegaron a la conclusión de que esta práctica podría servir como terapia complementaria para quienes padecen problemas emocionales.

Allí, los científicos analizaron datos de neuroimagen de siete ensayos clínicos previos, con una muestra de 357 participantes con trastorno depresivo mayor.

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Además, compararon los escáneres cerebrales de las personas que habían recibido tratamiento con acupuntura con los de aquellas que tomaban antidepresivos.

En la revisión, se dieron cuenta de que esta práctica parecía estar “reconfigurando” algunas regiones del cerebro, pero se deben realizar más investigaciones al respecto.

Podría ser de gran beneficio para el cerebro

“La acupuntura se muestra prometedora como terapia complementaria para la depresión. Sus mecanismos neurobiológicos aún no se comprenden del todo”, explicaron.

Asimismo, indicaron: “Nuestros hallazgos sugieren que las intervenciones basadas en la acupuntura provocan un patrón distintivo de remodelación neuroplástica que actúa sobre regiones clave implicadas en la regulación emocional y el procesamiento de la recompensa, lo que contrasta con los efectos hipocampo-occipitales de los tratamientos convencionales”.

En la investigación, los científicos se dieron cuenta de que los pacientes que habían participado en sesiones de acupuntura como tratamiento mostraron una mayor actividad en la región del cíngulo derecho, encargada del control de las emociones, y en el núcleo caudado derecho, que hace parte del sistema de recompensa del cerebro.

Sin embargo, en aquellas personas que tomaban antidepresivos, los investigadores notaron un aumento de la actividad cerebral en el hipocampo izquierdo, relacionado con la memoria y la regulación del estrés, y en la circunvolución occipital media derecha.

Al comparar ambos tratamientos, los investigadores se dieron cuenta de que la técnica china fue más eficaz para reducir los niveles de depresión y ansiedad de los participantes.

“La correlación entre los cambios neuroplásticos en los circuitos afectivos y la mejoría clínica respalda un posible mecanismo para la eficacia de la acupuntura en el alivio de los síntomas depresivos centrales, como la anhedonia y la desregulación emocional”, agregaron.

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A pesar de que los hallazgos resultaron positivos, los autores de la investigación señalaron ciertas limitaciones, como el reducido número de ensayos clínicos revisados, ya que solo fueron siete en total, la heterogeneidad en los protocolos de acupuntura y las métricas de resonancia magnética.

“La investigación futura requiere ensayos más amplios y estandarizados, con evaluaciones de seguimiento e integración de neuroimagen con biomarcadores moleculares, para avanzar en estrategias de neuromodulación personalizadas para la depresión”, sentenciaron.

Si bien es cierto que esta práctica puede llegar a ser beneficiosa para el cerebro, todavía requiere de análisis más profundos para obtener resultados más concluyentes.