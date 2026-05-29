Algunas personas que van al gimnasio con el fin de ganar más músculo se enfocan solo en el bíceps y no tienen en cuenta que el volumen y la forma del brazo también depende del tríceps y el antebrazo, por lo que los entrenadores recomiendan una rutina de ejercicios más completa.

De acuerdo con la revista ‘GQ’, especializada en estilo de vida, para lograr que los brazos tengan más fuerza, se requiere que la persona tenga un desarrollo equilibrado de todos los grupos musculares.

Para quienes son corredores y quieren fortalecer los brazos para tener un mejor rendimiento, mejorar su potencia y correr más rápido, deben implementar una serie de ejercicios. Así lo afirmó Mary Johnson para Runner’s World, entrenadora de running y fundadora de ‘Lift | Run | Perform’.

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“Mientras que el swing del brazo no es tan importante en una carrera de resistencia como en el sprint, los corredores de distancia dependen del braceo al correr para el contrapeso, especialmente para la recta final de una carrera”, comentó Johnson.

El tríceps, aunque muchos no lo crean, juega un papel fundamental, ya que es responsable de gran parte del volumen del brazo, debido a que aporta el grosor visible cuando el brazo está relajado a un costado del cuerpo. Por otro lado, los antebrazos transmiten una impresión de fuerza funcional que ayuda a mejorar tanto la apariencia como la capacidad para cargar y moverse mejor.

Por ello, los especialistas recomiendan implementar una rutina completa que incluya flexiones, extensiones, ejercicios de press o empuje y ejercicios de agarre, para así obtener mayores beneficios.

Estos son algunos ejercicios para ganar más músculo en los brazos

El divulgador fitness Jeff Nippard y el especialista en entrenamiento Mike Israetel recomiendan el curl martillo como uno de los mejores ejercicios para el bíceps, ya que no solo aumenta el grosor del brazo, sino que también activa el braquial y el braquiorradial, músculos claves para ganar volumen.

Aunque es importante que este ejercicio esté presente en la rutina, también se recomienda que sea supervisado por un entrenador para evitar lesiones o desgarros al momento de realizarlo.

Por otro lado, se encuentra el curl inclinado con mancuernas, uno de los más populares debido a que permite estirar el bíceps, aumentando así la estimulación y el crecimiento muscular.

Otro de los ejercicios que no puede faltar es el curl predicador con barra EZ, que resulta de gran ayuda para fortalecer los brazos.

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El tríceps también juega un papel importante y no debe quedar de lado, ya que es determinante para el tamaño total del brazo. Por ello, las flexiones diamante son ideales, debido a que trabajan varios grupos musculares del cuerpo.

Otro ejercicio recomendado es el curl inverso, ideal para evitar la flacidez en esta zona y ayuda a prevenir lesiones.

Quienes buscan aumentar la fuerza en sus brazos también deben incluir en el entrenamiento el paseo del granjero, el cual consiste en caminar con mancuernas pesadas manteniendo la espalda recta y el abdomen firme, involucrando así gran parte del cuerpo en un solo movimiento.

Como ya se mencionó anteriormente, es importante contar siempre con el acompañamiento y consejo de un profesional del deporte para prevenir lesiones.