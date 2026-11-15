Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto Mississauga (Canadá), encabezado por la especialista en sexualidad y relaciones Amy Muise, analizó tres encuestas de larga duración realizadas a más de 30.000 personas a lo largo de varias décadas para determinar cómo influye la frecuencia sexual en la felicidad de las parejas.

Los hallazgos, difundidos en publicaciones como ‘Social Psychological and Personality Science’ y citados por medios como ‘The Huffington Post, ‘Psicología y Mente’ y ‘Telemundo’, establecen que mantener relaciones sexuales en promedio una vez por semana es el umbral que se asocia con el mayor grado de satisfacción y bienestar en una relación estable.

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El análisis de los datos recopilados determinó que superar la frecuencia de un encuentro sexual a la semana no incrementa de manera significativa los niveles de felicidad reportados por los participantes.

Por el contrario, reducir la actividad íntima a menos de una vez por semana sí tiende a vincularse con una disminución en la satisfacción general dentro de la relación.

Un estudio con más de 30.000 participantes encontró que tener relaciones sexuales una vez por semana se asocia con mayor satisfacción en pareja.

No obstante, los expertos en psicología y sexología aclaran que no existe una regla universal ni un número obligatorio aplicable a todos los casos.

La frecuencia promedio varía según la etapa de la vida y las circunstancias de cada vínculo; por ejemplo, las parejas jóvenes suelen registrar encuentros más seguidos que los matrimonios con más años de convivencia.

La conexión es la clave

Los especialistas coinciden en que el bienestar de una relación no depende únicamente del número de encuentros íntimos, sino de la calidad de la conexión emocional, el afecto, el consentimiento y el acuerdo mutuo entre ambos miembros.

En declaraciones a ‘The Huffington Post’, la investigadora Muise explicó que mantener expectativas realistas resulta fundamental, ya que la presión por tener relaciones con mucha frecuencia puede generar estrés adicional en parejas con altas cargas laborales, responsabilidades cotidianas o hijos a su cargo.

Asimismo, el deseo sexual fluctúa de forma natural debido a factores como el estrés, el cansancio, el estado de salud, los cambios físicos o la edad.

Ante estas variaciones, los expertos recomiendan mantener una comunicación abierta sobre las necesidades individuales y trabajar en otros aspectos de la relación para preservar la cercanía emocional.