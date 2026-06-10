La periodista Celimar Adames compartió en las redes sociales la razón por la que luce una pequeña venda adhesiva en el área superior del pecho, en respuesta a los usuarios que le han preguntado preocupados por su bienestar. A su vez, la reportera ancla de Las Noticias de TeleOnce aprovechó la oportunidad para aconsejar sobre las atenciones que se deben brindar a la piel como parte de una rutina de salud.

“Algunos me han escrito y me llamaron, me escribieron por redes preguntándome qué pasó aquí”, expresó Adames haciendo referencia a la venda. “Está tapando una pequeña herida, chiquitita, porque me salió una cosita en la piel y fui a verificarla. Visité mi dermatólogo”, prosiguió en el video que compartió.

“Yo tengo esa cosita ahí desde hace como un mes. Yo había pensado que desaparecería, pero no desapareció, entonces lo fui a visitar. Él la verificó, la mandó a patología”, añadió sobre el proceso, y adelantó que “no parece ser nada serio”.

La periodista enfatizó en la importancia de prestar atención a las señales como medida preventiva contra el cáncer de la piel.

“En este clima que vivimos, bajo este sol que no tiene misericordia, nuestras pieles sufren. Y cuando ustedes se vean alguna cosita, es bueno que la verifiquen con su doctor, que visiten a su dermatólogo, porque las cosas a tiempo tienen remedio”, agregó dentro de su interés en crear conciencia.