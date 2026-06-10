La periodista Celimar Adames compartió en las redes sociales la razón por la que luce una pequeña venda adhesiva en el área superior del pecho, en respuesta a los usuarios que le han preguntado preocupados por su bienestar.

A su vez, la reportera ancla de Las Noticias de TeleOnce aprovechó la oportunidad para aconsejar sobre las atenciones que se deben brindar a la piel como parte de una rutina de salud.

“Algunos me han escrito y me llamaron, me escribieron por redes preguntándome qué pasó aquí”, expresó Adames haciendo referencia a la venda. “Está tapando una pequeña herida, chiquitita, porque me salió una cosita en la piel y fui a verificarla. Visité mi dermatólogo”, prosiguió en el video que compartió.

PUBLICIDAD

“Yo tengo esa cosita ahí desde hace como un mes. Yo había pensado que desaparecería, pero no desapareció, entonces lo fui a visitar. Él la verificó, la mandó a patología”, añadió sobre el proceso, y adelantó que “no parece ser nada serio”.

La periodista enfatizó en la importancia de prestar atención a las señales como medida preventiva contra el cáncer de la piel.

“En este clima que vivimos, bajo este sol que no tiene misericordia, nuestras pieles sufren. Y cuando ustedes se vean alguna cosita, es bueno que la verifiquen con su doctor, que visiten a su dermatólogo, porque las cosas a tiempo tienen remedio”, agregó dentro de su interés en crear conciencia.