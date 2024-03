¿Cuántas horas debe dormir y a qué riesgos se enfrenta si no lo hace?

Puede ayudar a mantener un equilibrio saludable entre las hormonas que le hacen sentir hambre, la grelina o la de la saciedad -leptina-. Cuando no se tiene un sueño reparador, la grelina aumenta y la leptina disminuye, lo que ocasiona que se tenga más apetito.

3

Fortalece el sistema inmune

Cuando no se tiene una buena calidad de sueño, la defensa natural del cuerpo puede no responder adecuadamente y no combatir ciertos tipos de infecciones.