Días más largos y temperaturas más agradables invitan a retomar la actividad física, especialmente al aire libre.

Y junto con los tenis, la ropa deportiva y las botellas de agua, cada vez es más habitual ver a corredores, ciclistas y aficionados al ejercicio utilizando una serie de accesorios que prometen optimizar el entrenamiento: desde parches nasales y medias de compresión, hasta cintas kinesiológicas, relojes inteligentes y sensores que monitorean los niveles de glucosa.

Pero ¿cuánto hay de beneficio real y cuánto de marketing detrás de estos dispositivos?

Aunque algunos pueden ser útiles en determinadas circunstancias, la evidencia científica muestra que la mayoría no mejora directamente el rendimiento físico. Sus aportes, más bien, están relacionados con la comodidad, la recuperación muscular o el seguimiento de la actividad.

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“Es importante diferenciar un poco la evidencia de las sensaciones de las personas”, advierte Rocío Nuche, deportóloga del Centro de Salud Deportiva de Clínica Santa María, Chile.

Y agrega que, aunque varios de estos accesorios no cuentan con suficiente respaldo científico, “sí pueden contribuir a que alguien se sienta mejor y mantenga la adherencia a la práctica deportiva”.

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¿Qué aportan y qué no?

Entre los más visibles están los parches o tiras nasales, que ensanchan mecánicamente la entrada de aire por la nariz. Sin embargo, “esto no significa que permitan oxigenar mejor los músculos o aumentar la capacidad física”, precisa Agustín Toutin, kinesiólogo deportivo de la Dirección de Deportes y Recreación de la U. de Playa Ancha.

Su utilidad puede estar en personas con congestión nasal leve o con el tabique desviado, en quienes “pueden facilitar el ingreso de aire y disminuir la incomodidad, pero no representan una ventaja deportiva propiamente tal”.

Distinto es el caso de las medias de compresión. Aunque suelen promocionarse como una ayuda para correr más rápido o resistir mejor el esfuerzo, su principal beneficio estaría después de entrenamientos exigentes, según explica Felipe Rojas, especialista en medicina del deporte de Clínica MEDS.

“Al ejercer presión sobre las extremidades inferiores, favorecen el retorno venoso y pueden contribuir a disminuir la sensación de fatiga, la inflamación y el dolor muscular tardío durante las siguientes 24 a 48 horas”. Esto hace que “el deportista termine con menos calambres y contracturas musculares, y al día siguiente amanezca con una mejor sensación”, agrega.

A su juicio, su utilización puede ser especialmente útil en quienes entrenan cuatro o más veces por semana y practican actividades de impacto, como running , tenis o fútbol.

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Las cintas de colores conocidas como kinesiotape también generan expectativas. “Se utilizan sobre músculos, tendones y articulaciones, tanto para prevenir lesiones como para aliviar molestias”, dice Andrés Lugo, especialista en medicina del deporte de Clínica Dávila Vespucio.

Sin embargo, precisa, las investigaciones no han demostrado que aumenten significativamente la fuerza, la potencia o la estabilidad articular.

Si bien “las personas refieren tener una mejoría, a mi parecer esto ofrece más un efecto placebo que un efecto real”, plantea Toutin. No obstante, reconoce que esa sensación de confianza puede ayudar a continuar con la actividad física.

Herramienta útil

Donde sí existe una herramienta con aplicaciones más concretas es en los relojes inteligentes y monitores de actividad. Estos permiten registrar frecuencia cardíaca, distancia, ritmo y carga semanal, entre otros datos que pueden ayudar a organizar las sesiones, establecer metas y observar la progresión del entrenamiento.

“Son una herramienta útil, pero también lo es el dato si tú sabes interpretarlo y manejarlo en función de tu objetivo”, afirma Rojas. Rocío Nuche agrega que estos dispositivos han mejorado sus algoritmos y que, “a medida que acumulan información de un mismo usuario, pueden entregar referencias más precisas para seguir su evolución”.

La precaución está en no convertirlos en una fuente de ansiedad: las estimaciones de calorías quemadas, recuperación o calidad del sueño pueden tener márgenes de error importantes y no reemplazan una evaluación profesional.

“Manejar tanta información de repente puede ser contraproducente”, advierte Rojas, quien señala que estar demasiado pendiente de los indicadores puede generar frustración si no se alcanzan las metas esperadas.

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Algo similar ocurre con los parches de monitoreo continuo de glucosa, cada vez más populares entre deportistas y personas sanas que buscan saber cómo responde su organismo a determinados alimentos o al esfuerzo físico.

Aunque son una herramienta fundamental para quienes tienen diabetes y necesitan controlar sus niveles de azúcar durante el ejercicio, no existe evidencia suficiente de que mejoren el rendimiento, la recuperación o la composición corporal en personas sin alteraciones metabólicas, concuerdan los especialistas. Además, durante el ejercicio intenso pueden presentar lecturas menos precisas debido a los cambios de temperatura y el sudor, por ejemplo.

Constancia

Más que buscar un accesorio que prometa incrementar el rendimiento, los especialistas recomiendan priorizar la constancia, una progresión adecuada de las cargas y una buena recuperación tras el entrenamiento. Sobre todo para quienes están retomando el ejercicio después de meses de inactividad, la recomendación es comenzar gradualmente y consultar a un especialista cuando hay antecedentes de enfermedades cardiovasculares, metabólicas o renales.