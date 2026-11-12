Mantener una dieta baja en potasio pudiera elevar la presión arterial de forma gradual y silenciosa. Esto se debe a que una de las funciones principales de este mineral es ayudar al organismo a equilibrar los líquidos y regular la elasticidad de los vasos sanguíneos.

De hecho, esa observación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a recomendar el incremento en la ingesta de potasio a través de los alimentos para reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales y afecciones coronarias en adultos.

Según el organismo salubrista, el impacto se agrava cuando el bajo consumo de este mineral se combina con una alimentación alta en sodio, ya que el cuerpo pierde su capacidad para mantener la tensión bajo control.

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¿Por qué la falta de potasio eleva la presión?

El potasio y el sodio trabajan en conjunto para regular los líquidos dentro y fuera de las células. Cuando la dieta aporta poco potasio, el organismo enfrenta dos problemas principales.

Uno de ellos es la retención de líquidos, que sucede cuando los riñones dependen del potasio para expulsar el exceso de sodio a través de la orina. Si los niveles del mineral son insuficientes, el cuerpo retiene sodio y agua, aumentando el volumen de sangre circulante y elevando la presión.

Otro problema que puede generar la falta de potasio en la dieta es la rigidez arterial, que sucede cuando tienes una deficiencia del mineral, generando mayor resistencia al paso de la sangre.

Alimentos para aumentar su consumo

La OMS sugiere que los adultos consuman al menos 3,510 miligramos de potasio al día, preferiblemente mediante fuentes naturales. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), puedes obtenerlo incluyendo en tu dieta:

Frutas: Guineos, jugo de china, ciruelas pasas, pasas y albaricoques secos.

Guineos, jugo de china, ciruelas pasas, pasas y albaricoques secos. Vegetales y viandas: Papas, calabaza, espinaca, tomate y brócoli.

Papas, calabaza, espinaca, tomate y brócoli. Granos y semillas: Habichuelas, lentejas, soya y nueces.

Habichuelas, lentejas, soya y nueces. Lácteos y proteínas: Leche, yogur, carnes, aves y pescado.

Para integrar estas cantidades sin complicaciones, los especialistas aconsejan añadir una fruta en el desayuno, incorporar vegetales en el almuerzo y la cena, y sustituir ocasionalmente las carnes por granos.

A la par, recomiendan reducir los productos ultraprocesados, que suelen tener altos niveles de sodio y muy poco potasio.

(Nota médica: Aunque una alimentación balanceada contribuye a estabilizar la presión arterial, no sustituye los medicamentos recetados ni el monitoreo médico rutinario, especialmente porque la hipertensión suele avanzar sin presentar síntomas).