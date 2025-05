Muchas personas intentan bajar de peso y lograr cambios físicos pero por más que lo intentan, no ven resultados.

Esto puede ocurrir por diversas razones como padecimientos de salud existentes. Sin embargo, a juicio una entrenadora personal y una nutricionista entrevistadas por Primera Hora, muchas personas recurren a todo tipo de alternativas para bajar de peso en busca de resultados instantáneos que no conlleven ejercitarse y hacer cambios en su alimentación.

Tanto la entrenadora personal y holística Frances Anza como la nutricionista licenciada y ‘neurocoach’ Vilma Calderón, coincidieron en que hay personas que optan por prácticas como adoptar dietas porque a alguien que conocen le funcionó o la recomendó un tercero. Sin embargo advirtieron que las dietas deben ser personalizadas ya que no funcionan igual para todo el mundo, y además, una dieta personalizada debe ir acompañada de un plan de ejercicio.

“Yo creo que esto ha sido de siempre, no de ahora. La gente quiere la fórmula mágica. La gente quiere la pastillita que me va a dar el cuerpo, me va a quitar las libras, me va a dar todo lo que yo quiero y no tengo que hacer ejercicio. La mayoría de las personas no quieren pasar el trabajo”, comentó Anza Maldonado, quien ha sido entrenadora personal por más de 30 años.

Como ejemplo, la otrora fisiculturista citó el ‘fasting’ o ayuno intermitente, un método que explico, puede ser peligroso si la persona no se orienta adecuadamente y “no le funciona a todo el mundo”.

“Eso es un tipo de dieta que no todos la pueden hacer, es peligrosa. Por ejemplo, si una persona no sabe que tiene una condición de diabetes o prediabetes y se pone a hacer el ayuno y encima de eso, se pone a hacer algo de ejercicio, te baja el azúcar, te fuiste en shock y puedes hasta perder el conocimiento. Son tantas cosas que te puede causar ese tipo de dieta y está en boga”, enfatizó.

“De igual manera, una persona que a lo mejor no tiene ninguna condición de salud, eso también le puede traer unas consecuencias porque va a estar varias horas sin comer. Por ejemplo, te vas a levantar a las seis de la mañana y no vas a comer entre las seis de la mañana y las 12, por ejemplo. Y después, entre las 12 y las 2 de la tarde, puedes comer todo lo que quieras y después tienes que volver a dejar de comer. Y si encima de eso estas tratando de hacer ejercicio más tu vida diaria, el cuerpo humano necesita calorías, necesita alimento nada más para que nuestros órganos vitales funcionen. Encima de eso ponte tu diario, lo que tu haces de tu trabajo, tus quehaceres, que es algo que también consume energía.

”Consumir energía indica que también hay un consumo calórico, y encima de eso si estás haciendo ejercicio, más todavía. Estas mirando el cuadro completo de cuando una persona se pone a hacer algún tipo de dieta, sin saber exactamente cuáles son las conscuencias o como hacerlo correctamente. Te vas a sentir débil, no vas a tener la fuerza para hacer lo que quieres hacer. Inclusive puedes hasta provocar enfermedades que no tenías, como hipoglicemia, porque de momento te bajó la azúcar aunque no seas diabético, porque estas entrenando y pasaste de quemar grasa que era lo que querías, a quemar azúcar”, explicó.

Por su parte, aunque no descartó el ayuno intermitente como una opción que puede tener beneficios para la salud, la veterana nutricionista Vilma Calderón resaltó que no se van a lograr los resultados esperados si luego de romper el ayuno, se consumen calorías en exceso.

“En mi oficina yo le diseño la dieta de reducción de peso aún a personas que practican el ayuno ya que estar 16 horas sin consumir alimentos no lleva a la persona a perder peso si no controla la ingesta total de calorías y calidad de lo que come”.

Calderón señaló que otro elemento al que recurren las personas cuando quieren perder peso y obtener resultados, sobre todo resultados “instantáneos” o irreales, es la suplementación e incluso el uso de fármacos para ese fin. En ese sentido, explicó que aún cuando la persona utilice medicamentos recetados para perder peso, estos son solo una ayuda y el ejercicio y los cambios en la nutrición son necesarios.

“De hecho, tengo médicos que me refieren a sus pacientes ya que muchos de ellos han estado utilizando estas inyecciones y no han visto cambios en el peso ya que no han modificado la alimentación. Mejorar la calidad de lo que se consume y aprender cuáles son las porciones y combinaciones correctas para provocar la pérdida de peso son conceptos indispensables que deben estar presentes, con o sin la ayuda de medicamentos para perder peso”, explicó.

Añadió que aunque los medicamentos inyectables retrasan el vaciamiento gástrico y pueden ayudar a reducir el apetito, “algunas personas los toleran bien y otros desarrollan efectos secundarios. Sin embargo, estos medicamentos tienen que ir acompañados de una orientación en nutrición”.

Calderón resaltó que la clave para lograr perder peso “es dieta y ejercicios. Para perder peso la persona tiene que tener una alimentación saludable pero con un déficit calórico para que el cuerpo pueda utilizar las reservas de grasa para producer la energía y así provocar la pérdida de peso. Por otro lado, el ejercicio es indispensable, no solo por los beneficios a la salud, sino porque también ayuda a mejorar el metabolismo y bajar el nivel de grasa corporal mientras se protégé la masa muscular. Cuando la persona pierde peso sin hacer ejercicios hay una pérdida mayor de masa muscular, lo que puede deteriorar la apariencia y la salud”.

Mientras, en su larga trayectoria como entrenadora personal, Anza Maldonado dijo que ha visto gente con diferentes prácticas como los famosos “detox”, que nuevamente, son adoptados por gente que buscan métodos milagrosos sin orientarse adecuadamente.

Explicó que estos “detox” son prácticas adoptadas en el mundo de la moda y el entretenimiento para lograr resultados de cara a eventos específicos y no son un cambio en el estilo de vida o una práctica sostenible. “(Hay modelos) que tu las ves que están como una semana haciendo un ‘juicing’, que es como un tipo de detox, porque ese tipo de jugo a base de frutas y vegetales, lo que hace es que te va desintoxicando el cuerpo. Obviamente, te hace ir más veces al baño, te sientes que estás perdiendo peso pero lo que estas es deshidratándote. Eso lo hacen las estrellas de Hollywood porque tienen una alfombra roja y quieren verse mega espectacular. No es sostenible. Eso es algo que si lo hicieron, lo hicieron por dos o tres días. Humanamente no lo vas a poder hacer”, señaló.

Tanto Anza Maldonado como Calderón destacaron que cuando una persona decide rebajar, ya sea por recomendación médica o porque quiere lograr una recomendación física, tanto el ejercicio como una nutrición adecuada son necesarios.

Desde su perspectiva, Anza Maldonado destacó que el ejercicio sin la dieta, va a conllevar un periodo mayor a la persona para lograr cambios y “cuando la persona rebaja sin hacer la nutrición adecuada, la calidad de lo que va a conseguir no va a ser lo que quiere al final y ahí es que se desaniman”.

Por su parte, Calderón explicó que cuando se recurren a dietas sin hacer ejercicios, tampoco se obtienen resultados deseables e incluso, en la búsqueda de esos resultados, se puede caer en dietas excesivas que pueden provocar otros problemas como la deficiencia calórica y por ende, déficit de energía, mareos, desmayos, piel colgante, etcétera. “Cuando hablamos de perder peso, tenemos que hablar de una dieta balanceada, saludable, con las calorías que la persona requiere, combinado con el ejercicio. Y lo que vemos, por ejemplo, en mi oficina es cómo aumenta el nivel de energía. La persona se siente energética, se siente con claridad mental, a gusto porque va mejorando las medidas de su cuerpo, va mejorando los laboratorios en sangre”.

Por último, Calderón destacó que el fin primordial de perder peso, más allá del cambio físico es mejorar la salud. “A parte de la apariencia, también tenemos que hablar de la salud. La obesidad incrementa los riesgos de muchísimas enfermedades. Así que tenemos que tener la consideración de mejorar la salud. Y eso lo sabemos y eso lo hacemos monitoreando los laboratorios en sangre. A todo el mundo le cambia la personalidad porque se vuelven personas más agradables, con buen humor. Antes siempre estaban como que de mal humor. Y es que cuando tú no tienes una alimentación correcta, hasta la parte emocional se afecta”, explicó.