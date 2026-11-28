El consumo de videos cortos en internet está ampliamente extendido entre los adolescentes, y un nuevo estudio apunta a que dedicarles muchas horas, unido a un uso adictivo, se asocia con un mayor riesgo de tendencias suicidas, autolesiones y problemas de salud mental.

La investigación de tipo observacional, que no establece una relación de causa y efecto, publicada en la revista JAMA Pediatrics y encabezada por científicos chinos, se basó en el seguimiento durante tres años a más de 18,000 adolescentes de entre 10 y 18 años en China, quienes reportaron sus hábitos de consumo de este formato audiovisual.

El tiempo de visualización y el uso adictivo se clasificaron en cuatro categorías: tiempo bajo y uso adictivo bajo; tiempo alto y uso adictivo bajo; tiempo bajo y uso adictivo alto; y tiempo alto junto con uso adictivo alto.

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En comparación con los jóvenes que no reportaron niveles elevados en ninguno de los dos indicadores, el paso hacia un mayor consumo o el mantenimiento de esos patrones altos se vinculó con mayores riesgos psicológicos.

Según los datos recogidos, el 21.4% de los adolescentes afirmó dedicar mucho tiempo a ver videos cortos, definido como más de 120 minutos al día. Asimismo, aproximadamente un 4% declaró haber tenido un intento de suicidio; un 17.3%, ideas suicidas; y un 6.3%, autolesiones.

Menos videos conforme aumenta la edad

La evolución de los participantes a lo largo de los tres años sugiere que muchos jóvenes redujeron el consumo de videos conforme crecían o pasaron de niveles altos a patrones más bajos en los años siguientes.

“Los porcentajes totales se mantienen, pero los participantes parecen disminuir el abuso de videos con la edad”, explicó el catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, Luis Valero, quien no participó en la investigación.

Al analizar el comportamiento durante el trienio, los investigadores hallaron una correlación con los casos de suicidio o intentos de suicidio: a medida que avanza la edad, aumenta la probabilidad de manifestar estas conductas y el resto de los problemas evaluados.

Los autores sostienen que dicha relación respondería a la exposición sucesiva y acumulativa al uso excesivo de estos contenidos, indicó Valero a la plataforma de recursos científicos Science Media Centre.

El especialista consideró que el estudio es “amplio, correcto metodológicamente y estadísticamente”, aunque señaló que podrían haberse realizado otros análisis y que los resultados muestran solo parcialmente la asociación entre el abuso de videos cortos y las conductas suicidas.

Si usted o alguien que conoce atraviesa por una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, puede comunicarse de forma gratuita y confidencial las 24 horas del día con la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) al 1-800-981-0023 o al 9-8-8.