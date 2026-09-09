La Fundación De Frente al Alzheimer y el Municipio Autónomo de Caguas inauguraron hoy el centro de cuidado diurno “De Frente al Alzheimer te da un Respiro”, un espacio que ofrecerá servicios gratuitos a personas con Alzheimer en etapas leve a moderada y brindará apoyo a sus cuidadores.

El centro, ubicado en el barrio Cañaboncito de Caguas, operará en unas instalaciones remodeladas y contará con personal especializado para atender las necesidades de sus participantes, detalla el comunicado de prensa. La inauguración oficial contó con la presencia del alcalde de Caguas, William Miranda Torres; la fundadora de De Frente al Alzheimer, Teresa Seda; y el padrino de la organización, el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle.

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El horario de operaciones de “De Frente al Alzheimer te da un Respiro” será los miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante ese periodo, el centro atenderá a personas con Alzheimer en etapas leve a moderada, mientras sus cuidadores disponen de tiempo para descansar, realizar diligencias o atender asuntos personales.

El equipo de trabajo estará compuesto por una coordinadora, una trabajadora social, una terapista, una enfermera, cuidadoras y personal de mantenimiento. Entre los servicios y actividades que se ofrecerán se encuentran estimulación cognitiva, musicoterapia, arteterapia, actividades recreativas, experiencias multisensoriales e interacción social. También se proveerá una merienda a los participantes.

Las personas interesadas en recibir los servicios pueden solicitarlos a través de la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio Autónomo de Caguas. Para cualificar, el participante deberá residir en Caguas, encontrarse en una etapa leve a moderada de Alzheimer y pertenecer a una familia de escasos recursos.

“Sé de primera mano lo sacrificado que puede ser para los cuidadores atender a una persona con Alzheimer. Esta labor requiere mucho tiempo, paciencia y dedicación; por eso, contar con un espacio como este será de gran ayuda para las familias. Agradezco al alcalde Miranda Torres por contribuir a hacer realidad este esfuerzo y a los amigos de la Fundación De Frente al Alzheimer por continuar buscando alternativas para esta comunidad”, expresó Víctor Manuelle.

Por su parte, el alcalde William Miranda Torres expresó: “En Caguas, nuestro compromiso es con la gente. Este centro representa un acto de sensibilidad y solidaridad hacia los adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer y hacia sus cuidadores, quienes día a día dedican su tiempo, energía y corazón para acompañar a sus seres queridos. Desde la Administración Municipal de Caguas aportamos para la remodelación y operación de este centro, proveyendo las instalaciones en el Centro de Integración Comunitaria de Cañaboncito, dos cuidadoras, el pago de utilidades y una aportación estimada en $40,000 anuales. Con este proyecto reafirmamos nuestro deber de construir una ciudad que cuida, que acompaña y que no deja solas a sus familias”, expresó.

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Teresa Seda, fundadora de la organización sin fines de lucro, aplaudió iniciativas como esta. “Desde que creamos De Frente al Alzheimer, hemos buscado proveer alternativas que ayuden tanto a las personas que viven con esta enfermedad como a sus cuidadores. Como lo indica su nombre, este centro les dará un respiro al ofrecer un espacio seguro en el que los participantes podrán disfrutar de distintas actividades. Nos llena de satisfacción hacer realidad este proyecto y continuar apoyando a las familias”.

A caminar por tu héroe

Como parte de sus esfuerzos de concienciación y recaudación de fondos, la Fundación De Frente al Alzheimer celebrará la undécima edición de “Camina por tu Héroe” el sábado, 17 de octubre, en el Coliseo José “Buga” Abreu, en Isabela.

La jornada comenzará a las 10:00 a.m. con una feria educativa en los predios del coliseo. A partir de las 12:00 del mediodía se ofrecerán charlas en tarima, mientras que la caminata comenzará a las 2:30 p.m. El cierre del evento contará con música en vivo.

Ivonne Rivera, directora ejecutiva de la Fundación De Frente al Alzheimer, se expresó sobre la relevancia de participar del evento. “Esta caminata es una parte importante de nuestro trabajo porque nos permite llevar el mensaje a más personas y, a la vez, recaudar los fondos que necesitamos para continuar apoyando a las familias. Cada participante de la caminata contribuye a que podamos seguir creando servicios y espacios que respondan a las necesidades de estas familias. Por eso, queremos que este año más personas se unan y caminen por su héroe”, expresó

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Víctor Manuelle, padrino de la fundación, dijo: “Para continuar creando espacios y ofreciendo servicios como los de este nuevo centro, necesitamos que más personas conozcan la realidad que viven las familias que enfrentan el Alzheimer. ‘Camina por tu Héroe’ nos ayuda precisamente a crear conciencia, unir a la comunidad y recaudar los fondos que nos permiten seguir desarrollando iniciativas como ésta. Invitamos a todos a caminar con nosotros y apoyar esta causa”.

Las camisetas conmemorativas de la undécima edición de “Camina por tu Héroe” están disponibles en todas las tiendas Me Salvé. Además, quienes deseen apoyar a la fundación pueden realizar donativos mediante ATH Móvil, en la sección “Donar”, a la cuenta DeFrentealAlzheimer, o a través de PayPal en www.defrentepr.com.

Por otra parte, la fundación informó que las personas interesadas en solicitar ayuda económica tienen hasta el sábado, 31 de octubre, para completar la solicitud disponible en www.defrentepr.com.Para más información, pueden escribir al correo electrónico ayuda@defrentepr.com o por correo regular a De Frente al Alzheimer, 130 Ave. Winston Churchill, PMB 154, San Juan, Puerto Rico 00926-6018.