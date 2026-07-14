El piloto Chesley “Sully” Sullenberger, reconocido por salvar a 155 personas en el llamado “milagro del Hudson”, reveló que fue diagnosticado con Alzheimer.

En declaraciones a la revista People, el capitán de 75 años contó que recibió el diagnóstico en agosto de 2025 tras comenzar a notar problemas de memoria.

“Está en una etapa temprana. Por ahora, esto significa que quizá no recuerde un nombre con facilidad, olvide una historia que conté recientemente o no duerma tan bien”, dijo. “Pero apenas estoy al comienzo de este largo camino”.

Sullenberger aseguró que decidió hacer público su diagnóstico para apoyar a otras familias que enfrentan la enfermedad.

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“Esta nueva etapa de mi vida me ha hecho replantearme qué significa servir a los demás. La respuesta es alzar la voz. Espero que al compartir esto, otras familias que viven en las sombras con esta enfermedad sientan que también pueden dar un paso al frente”, dijo a People.

Pese al diagnóstico, el piloto afirmó que mantiene la esperanza y que no permitirá que la enfermedad le impida disfrutar del futuro junto a su esposa, Lorrie, sus dos hijas y su nieta.

“Aunque pueda afectar mis recuerdos del pasado, este diagnóstico no evitará que mire hacia adelante y aprecie nuestro futuro. Afrontaré este capítulo con mi maravillosa familia a mi lado”, sostuvo.

Sullenberger se convirtió en un héroe en 2009 cuando logró aterrizar de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, después de que una bandada de gansos impactara el Airbus A320 de US Airways poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia.

La hazaña de Sullenberger inspiró la película Sully (2016), protagonizada por Tom Hanks.

A lo largo de su carrera, Sullenberger sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue piloto de aerolínea comercial, investigador de accidentes y embajador de Estados Unidos ante la Organización de Aviación Civil Internacional. En septiembre será exaltado al Salón Nacional de la Fama de la Aviación.