La tendencia del 2026 para dormir
No es una novedad, pero este año cobrarán más vigencia las camas pegadas al suelo en busca de mayor firmeza a la hora de descansar.
PUBLICIDAD
En los últimos años, una nueva forma de descanso comenzó a ganar popularidad y en 2026 se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.
Esta práctica, inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas, propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.
¿Por qué algunas personas eligen dormir cerca del piso?
Quienes adoptan esta forma de descanso suelen hacerlo por una combinación de motivos prácticos y personales:
- Mayor sensación de firmeza a la hora de dormir
- Dormitorios visualmente más amplios y ordenados
- Menos muebles y menor acumulación de objetos
- Aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas
- Para muchas personas, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad y simplicidad que no encuentran en camas altas o tradicionales.
Posibles beneficios de dormir cerca del piso
Aunque no existen beneficios universales comprobados, quienes practican esta modalidad destacan algunos puntos positivos:
- Superficie más firme para el descanso
- Ambientes más frescos durante el verano
- Mayor facilidad para ventilar y limpiar el dormitorio
- Menor dependencia de estructuras voluminosas
Especialistas coinciden en que la calidad del descanso depende más del colchón que de la altura, por lo que un colchón adecuado es clave, incluso cuando se duerme cerca del piso.
Qué dice la ciencia y por qué no es una opción para todos
Los estudios disponibles advierten que las superficies excesivamente duras no siempre son beneficiosas. Investigaciones publicadas en The Lancet señalan que dormir durante largos períodos sobre colchones muy firmes puede generar molestias lumbares, especialmente en personas con problemas de espalda.
Además, dormir cerca del piso puede presentar algunas desventajas:
- Mayor exposición al polvo y a los ácaros
- Dificultad para incorporarse, sobre todo en adultos mayores
- Posible incomodidad en personas con problemas articulares, movilidad reducida o durante el embarazo
Por estos motivos, no se trata de una tendencia recomendable para todos los casos.
Aspectos a tener en cuenta antes de adoptar esta tendencia
Antes de cambiar la cama tradicional por un colchón bajo o un futón, conviene considerar:
- La firmeza adecuada del colchón
- La limpieza frecuente del suelo
- La temperatura del ambiente
- Las condiciones físicas personales
El descanso es influenciado también por otros factores del hogar, como la iluminación, los colores, el nivel de ruido y la ventilación.
Antes de adoptarla es fundamental evaluar las necesidades personales y priorizar siempre la comodidad, la salud y la calidad del descanso.