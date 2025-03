Una de las facetas que la comunicadora y empresaria puertorriqueña Laura Hernández disfruta es la de promover el bienestar para quienes interesen tener calidad de vida. Pero esto no significa que no atreviese momentos desafiantes o complejos. La diferencia estriba en cómo los maneja.

“No es fácil mantener una vida de armonía. Pero es un tema de decisión. Todos los días tienes que elegir, ‘no voy a permitir que nadie me altere’ ”, manifestó la también moderadora del podcast “SOS con Laura Hernández”, que estrenó el 26 de febrero y que está disponible en su canal de YouTube y otras plataformas digitales. “Es decirte ‘hoy no voy a dejar que la empleada o el empleado, o el jefe, me saque de quicio, no lo voy a permitir, no importa lo que me digan’, ‘no voy a permitir que me afecte el que me toca bocina porque quiere que yo vaya más rápido o vaya más lento, no lo voy a permitir’ ”, prosiguió a modo de ejemplo.

Uno de los momentos de mayor crisis –y aprendizaje- lo vivió cuando en 2002 fue arrestada por cargos de narcotráfico junto a su entonces pareja, lo que la llevó a permanecer hasta 2005 en una prisión en República Dominicana. El apoyo y el cariño del público fueron bálsamos durante el proceso, que reseñó en su libro “De la prisión a la libertad”, que publicó en 2016.

“Por un lado tienes que vivir esta experiencia porque tienes que aprender ciertas cosas. Pero por el otro lado, te voy a enviar a todos estos ángeles en la tierra para que te protejan, te ayuden, te guarden y te abracen”, afirmó al agradecer el apoyo constante que recibió del público durante el encierro. “Ese rencor que pudo haberme dominado, la ira que hay en muchos momentos, eso me pudo haber dominado. Pude haber sido una amargada. Pero volvemos al tema de la elección. Tú lo decides”.

Si bien aplaude la determinación de cada persona para no dejarse amilanar por las dificultades, a la par promueve la importancia de reconocer las emociones y de buscar ayuda profesional, de ser necesario. “Siempre quedan secuelas. No voy a mentir. Pero son manejables. Yo todavía hablo con un sicólogo semanalmente”, reveló.

La importancia de velar por aquello a lo que uno se expone es otro aspecto al que está atenta. “Hay que cuidar lo que uno oye y lo que uno ve, porque todas esas cosas determinan tu estado de ánimo y determinan quién eres. Y por favor, no vayamos a pedir consejo o lo busquemos en alguien que no sea exitoso. Hazlo de alguien que realmente sea digno de admirar”, sostuvo con firmeza. “No busques consejos de alguien que no ha hecho nada en su vida. No es que la persona no haya tenido tropiezos, sino que se ha levantado”.

La nutrición es otro factor que vigila. “Si comes alimentos procesados, refinados y azúcares te estás alimentando para enfermarte. Si comes alimentos enteros, sin procesar, proteínas, vegetales y frutas a diario te estás alimentando para ser feliz y saludable”, dijo la también propietaria de True Colon Hydrotherapy.

Manifestar expresiones de afecto también lo sugiere dentro de su clave para el bienestar. “Abraza a la gente que amas. Los abrazos generan oxitocina, la hormona del apego, de las conexiones, y baja los niveles de estrés y de cortisol o la hormona del estrés”.

Hernández compartió más prácticas que forman parte de su rutina para cuidar su armonía en diversos aspectos de su vida:

1. Hacer ejercicios

“Liberas endorfinas y otras hormonas de bienestar físico y mental. El ejercicio es extremadamente importante para personas que tienen PTSD (trastorno de estrés postraumático) como yo, o alguna condición de depresión, ansiedad. Eso es primordial. No sé por qué la gente ha caído en un sedentarismo violento. Hago bicicleta de ‘spinning’, hago pilates. También hago (entrenamiento) ‘boot camp’, y voy rotando las rutinas”.

2. Ayuda sicológica

“Siempre es necesario tener ayuda de un sicólogo porque no necesariamente todo se trata del pasado. La vida continúa. Hay nuevos retos. A mí me gusta siempre tener soporte de alguien que sea imparcial, alguien que no me diga lo que yo quiero escuchar, pero que tampoco me desanime. Yo lo que quiero es ‘dime la verdad y vamos a darle un giro a esto, una solución’. Yo soy de buscar soluciones todo el tiempo. Para mí nunca es un no. Para mí es un ‘por aquí no es’ ”.

3. Leer

“Practica la lectura de temas que te ayuden a crecer y aprender cosas nuevas. Cuida lo que oyes y ves. Evita participar en chismes y conversaciones que te atrasan como persona. Aléjate de las personas que no te permiten crecer. Rodéate de personas ‘vitamina’ ”.

4. Meditación

“Pueden ser meditaciones guiadas. Trato de que sean cinco minutitos al día, de sentarme en silencio. Si puedes buscar una frase que tú quieras, ‘estoy bien’, ‘soy poderosa’, ‘todo va a estar bien’, ‘Dios está conmigo’, la que quieras. La repites hasta que tu mente se calme. Haces respiraciones profundas. La respiración es el arte para calmar el sistema nervioso”.

5. Limpieza de colon

“La hidroterapia del colon es fundamental para tu salud mental y física. Limpia el colon y verás cómo mejora tu estado de ánimo, cómo a veces la depresión y la ansiedad disminuyen o desaparecen. Mejora la piel, las migrañas, alergias y más. Es un ‘detox’ total que te ayuda a vivir en balance. El 90% de las enfermedades comienzan en el colon. Cuando te alimentas bien y haces terapia del colon tu cuerpo genera serotonina (hormona de la felicidad) y dopamina (hormona del placer)”.