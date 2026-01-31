Milwaukee. Las temperaturas bajo cero y los cortes de electricidad prolongados pueden crear rápidamente situaciones peligrosas para la salud.

Incluso a temperaturas invernales aparentemente rutinarias, el frío puede agotar el organismo y sobrecargar el corazón con el tiempo. El riesgo de hipotermia y congelación en interiores es especialmente preocupante en zonas donde las infraestructuras no están preparadas para el clima invernal y la gente no está tan acostumbrada a él.

A continuación, los médicos de urgencias nos dan consejos para mantener la seguridad.

¿Cuáles son los síntomas de la hipotermia?

Los médicos diagnostican la hipotermia en función de la temperatura corporal y los síntomas, según la Clínica Cleveland.

La hipotermia leve -cuando la temperatura corporal es de 89.6 a 95 grados Fahrenheit- puede provocar escalofríos, agotamiento, somnolencia, pulso débil y torpeza.

La hipotermia moderada se produce cuando la temperatura corporal oscila entre 82.4 y 89.6 F. Los síntomas incluyen dificultad para hablar, frecuencia cardiaca lenta, alucinaciones y disminución de los escalofríos.

A menos de 82.4 °F, el organismo empieza a apagarse. Los signos incluyen pérdida de reflejos, rigidez muscular completa, líquido en los pulmones, coma y muerte.

Si alguien tiembla durante mucho tiempo, es hora de adelantarse y llevarlo a un lugar cálido, afirma el Dr. Ben Weston, médico de urgencias que dirige la política sanitaria de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Milwaukee.

Si alguien está confuso o muestra signos más graves, llame al 911 de inmediato, dijo.

Reconoce que el frío puede sorprenderte.

Algunas de las situaciones más peligrosas se producen cuando la temperatura es baja durante mucho tiempo, incluso de 30 a 40 F, pero no evidentemente ártica, dijo Weston.

En estas situaciones, la exposición prolongada al frío grava el organismo, elevando la tensión arterial y haciendo trabajar al corazón.

Temblar, una respuesta normal al frío, es un ejercicio para el cuerpo, afirma Weston. Hacerlo durante horas puede llevar al agotamiento físico, y los adultos mayores o las personas con otros problemas de salud están en mayor riesgo.

“Ese estrés y tensión adicionales sobre el organismo y la producción de energía pueden llevar realmente a la gente al límite”, afirma Weston.

La gente puede no darse cuenta de que necesita ayuda, o pensar en cambiar de habitación o añadir capas.

“Uno cree que va a estar bien con una sudadera y un pantalón de chándal, y eso va calando en la gente”, afirma.

Mantente hidratado con agua y bebidas calientes sin alcohol.

Los médicos señalan que puede ser difícil saber si uno está deshidratado cuando hace frío, y estar cerca de un calefactor puede provocar aún más la deshidratación.

Sin embargo, mantenerse hidratado ayuda al cuerpo a mantenerse caliente, por lo que aconsejan seguir bebiendo agua.

Según el Dr. Abhi Mehrotra, médico de urgencias de la Universidad de Carolina del Norte, el alcohol disminuye la capacidad del organismo para hacer frente al frío. También puede hacer que sientas más calor del que realmente tienes, según Weston, y afectar a tu juicio.

Capa y mantente seco

La superposición de capas cuando hace frío es fundamental para ayudar al cuerpo a atrapar el calor.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte sugiere llevar ropa de abrigo, holgada y ligera, en muchas capas que sean fáciles de añadir o quitar. También recomienda cubrirse la boca con bufandas para proteger los pulmones de la inhalación directa de aire extremadamente frío.

Según Weston, la mayor pérdida de calor se produce en la cabeza, las manos y los pies, así que asegúrate de cubrirlos. Mientras que algunos mensajes en línea han mostrado a la gente usando guantes de látex debajo de sus guantes de invierno para el calor adicional, Weston dijo que esto no es ideal, ya que atrapa la humedad y no es transpirable.

Desconfía de trucos de Internet como poner pimienta de cayena en los calcetines. En realidad, la pimienta irrita la piel y el hormigueo que provoca puede enmascarar los síntomas de la congelación, explica Weston.

El cuerpo pierde calor por evaporación, así que una de las cosas más importantes es asegurarse de estar seco en todo momento. Llevar calcetines secos es una de las cosas más importantes, afirma Weston.

Busca una habitación cálida y ten cuidado con las fuentes de calor.

Weston y Mehrotra recomendaron buscar espacios más pequeños para contener el calor.

Eso podría significar cerrar todas las puertas de la casa y mantener un calefactor en una habitación, como recomienda Weston. Mehrotra sugiere incluso montar una tienda de campaña dentro de casa o meterse en un saco de dormir para crear un espacio aún más reducido que atrape el calor corporal.

Ambos dijeron que una de las cosas más importantes es la seguridad con las fuentes de calor. Manténgalas alejadas de objetos inflamables. No use estufas de gas, hornos o fuentes de calor que emitan monóxido de carbono en el interior. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que es una de las causas más comunes de muerte durante las olas de frío.

Si alguien en la casa tiene síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, como náuseas y dolores de cabeza, salga a respirar aire fresco, dijo Mehrotra.

Invierte a tus vecinos

Los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, son los más expuestos al frío, según Mehrotra.

Por encima de todo, los médicos afirmaron que la concienciación de la comunidad es clave durante las peligrosas olas de frío. Muchos no se dan cuenta de que necesitan ayuda hasta que alguien se la pide.

“Comprueba cómo están tus vecinos”, dice Mehrotra. “No sabes cómo está la gente”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.