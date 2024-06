Una de las bebidas más consumidas para acompañar el desayuno, o una charla amena con amigos y familiares, es el café.

El café es considerado una fuente de energía para empezar la mañana o poder continuar con un día difícil y es por ello que es consumido por muchas personas que requieren sentirse bien cuando necesitan un empujón adicional. No obstante, existen personas que no deberían consumir esta bebida, ya que podría traerle consecuencias a su salud y te contamos quiénes deben evitarlo.

1. Mujeres embarazadas

Cuando una mujer se encuentra en “la dulce espera” tiene muchos cambios significativos en su cuerpo y la alimentación es fundamental para el buen desarrollo del bebé. Es por ello que todo lo que la madre consuma afectará directa o indirectamente al bebé que lleva en su vientre.

El consumo de café durante esta etapa, según la Organización Mundial de la Salud, hace más lenta la eliminación de cafeína de la sangre de la mujer y el principal compuesto del café -la cafeína-, puede atravesar la placenta y en el feto se metaboliza mucho más lento.

Otros estudios han sugerido que la ingesta de café en mujeres gestantes puede ocasionar reducción del peso en el bebé, parto prematuro o muerte fetal.

2. Personas con problemas gastrointestinales

El café también puede considerarse como un alimento irritante y es por esto que quienes sufren de úlceras o gastritis, deben evitar su consumo, ya que algunos pueden experimentar dolor, acidez, y deben considerar la ingesta de otro tipo de bebidas.

3. Personas con trastornos de ansiedad

Es bien conocido que el café es un estimulante del sistema nervioso central y es por esto que muchas personas lo ingieren para tener energía cuando el trabajo se los exige. Sin embargo, en ciertas personas, el café puede aumentar la ansiedad. Según el Hospital Clinic de Barcelona, España, el consumo de estimulantes, por largos periodos de tiempo, entre ellos la cafeína, puede aumentar los episodios de ansiedad. Entre los síntomas que se pueden presentar están los ataques de pánico y el nerviosismo.

4. Personas con problemas del corazón

Dado que el café es un estimulante, este puede elevar la frecuencia cardiaca y es por esta razón principal que no es recomendable para personas con arritmias, hipertensión y otros problemas cardíacos. Por eso, es mejor que las personas más sensibles con estos problemas eviten el consumo de esta bebida o consulten con el especialista si hay una cantidad recomendada que puedan ingerir sin que esto les cause problemas. Para saber si podrás consumir café sin restricciones o moderadamente, es necesario consultar con un médico para saber si no presentarás ninguna de estas afectaciones en la salud.