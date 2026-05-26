Con el paso de los años, muchos hombres desarrollan hiperplasia benigna de próstata (HBP), una condición caracterizada por el agrandamiento de la próstata que puede dificultar el flujo normal de la orina y afectar la calidad de vida.

A partir de los 40 años, especialistas recomiendan realizar chequeos urológicos de forma regular para detectar a tiempo cualquier cambio en la próstata y reducir el riesgo de complicaciones. Aunque la HBP no es cáncer, puede generar síntomas similares y afectar significativamente el sistema urinario.

Sin embargo, expertos advierten que algunos medicamentos de uso común podrían agravar los síntomas urinarios o interferir con el funcionamiento normal de la vejiga, especialmente en hombres con próstata agrandada.

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Medicamentos que podrían afectar el sistema urinario

Entre los fármacos señalados por especialistas, según el Centro Médico Teknon, se encuentran antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, descongestionantes, diuréticos y opiáceos, todos ampliamente utilizados para distintas condiciones de salud.

Antihistamínicos

Usados frecuentemente para tratar alergias y congestión nasal, los antihistamínicos pueden reducir la capacidad de contracción de la vejiga. Esto dificulta el vaciado completo de la orina, lo que puede intensificar síntomas como la sensación de llenura o la necesidad de orinar con más frecuencia.

Antidepresivos tricíclicos

Este tipo de medicamentos psiquiátricos puede interferir con los mecanismos neurológicos que controlan la vejiga. Al disminuir la fuerza de contracción de los músculos responsables de la micción, pueden favorecer la retención urinaria en algunos pacientes.

Por esta razón, los especialistas recomiendan informar al médico sobre antecedentes de problemas prostáticos antes de iniciar este tipo de tratamiento.

Descongestionantes

Considerados por urólogos como uno de los grupos más problemáticos para hombres con HBP, los descongestionantes —especialmente aquellos que contienen pseudoefedrina o fenilefrina— pueden aumentar la tensión en los músculos del cuello de la vejiga, dificultando el paso de la orina.

En casos más severos, incluso pueden provocar retención urinaria aguda que requiere atención médica inmediata.

Diuréticos y opiáceos

Los diuréticos, utilizados comúnmente para tratar la hipertensión y problemas cardíacos, aumentan la producción de orina, lo que puede intensificar la frecuencia urinaria, especialmente durante la noche.

Aunque no afectan directamente la próstata, sí pueden agravar los síntomas asociados a la HBP.

Por su parte, los opiáceos pueden interferir con el funcionamiento neuromuscular de la vejiga, dificultando el vaciado completo y favoreciendo la retención urinaria.

Recomendación médica

Especialistas enfatizan que ningún paciente debe suspender o modificar su medicación sin supervisión médica. Ante la aparición de síntomas urinarios, lo más recomendable es consultar con un urólogo o médico primario para evaluar alternativas seguras y ajustar el tratamiento si es necesario.