Imagínate que estás a punto de cumplir tu sueño y subir a la torre Eiffel. De momento, te empieza un fuerte dolor de cabeza. ¿Llevas algún medicamento?

Si hay una pieza de equipaje que puede marcar la diferencia en un viaje, es el botiquín.

Y es que, cuando viajas, especialmente fuera de tu entorno habitual, te expones a cambios de clima, alimentación, rutina y patógenos que pueden enfermarte.

Por estas razones, las autoridades sanitarias recomiendan que te anticipes con una preparación básica que incluya medicamentos esenciales que te ayuden a resolver una situación inesperada.

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¿De qué te puedes enfermar?

Hay padecimientos recurrentes en los viajeros. Por ejemplo, si te vas de crucero, las enfermedades respiratorias –como covid o gripe– son de las más comunes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

También son frecuentes los dolores musculares, mareos, quemaduras solares y picaduras de insectos.

Otra dolencia habitual es la diarrea del viajero, que puede afectar a entre el 30 y el 70% de los turistas, dependiendo del destino y la temporada.

Este trastorno digestivo suele causar calambres, necesidad urgente de defecar, vómitos, fiebre y náuseas.

Puede deberse al estrés del viaje, al cambio de alimentación o a la ingesta de agua o alimentos contaminados, explica Mayo Clinic.

Antes de viajar

Cada país tiene sus reglas. Un medicamento recetado en Estados Unidos podría ser ilegal en el destino al que vas. Así que es fundamental que consultes con la embajada para evitar sanciones o que te lo confisquen.

“Muchos países permiten llevar un suministro de ciertos medicamentos para 30 días, pero también exigen que el viajero lleve consigo una receta o un certificado médico de su proveedor de atención médica”, puntualizan los CDC.

Las recomendaciones también incluyen llevar las medicinas en sus envases originales, con etiquetas claras que indiquen tu nombre y la dosis.

¿Qué echas?

No se trata de cargar con una farmacia completa, sino de tener lo justo.

A continuación, todo lo que necesitas echar en el botiquín de viajes, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine:

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aspirina, acetaminofén o ibuprofeno para dolores o fiebre

medicamento para la tos y el resfriado

antiácido para el malestar estomacal

antidiarreico o sales de rehidratación

antihistamínico para las alergias

medicamento para náuseas, mareos o el mal de altura

antibiótico en crema para heridas leves

hidrocortisona para irritaciones en la piel

Consejo: empaca tu kit en el equipaje de mano, por si el facturado se pierde o se retrasa.

Si tienes condiciones…

Es importante recalcar que las personas que padecen condiciones preexistentes –como diabetes, hipertensión, asma o enfermedades cardiacas– siempre deben llevar los medicamentos que toman diariamente.

Además, es vital que eches la cantidad suficiente para el viaje y unas dosis adicionales por si hay retrasos o emergencias.

¿Vas con tu mascota?

Y si viajas con mascotas, una herida o picadura mal atendida podría convertirse en un problema.

Así que no olvides echar:

antisépticos, desinfectantes, gasas y vendajes para realizar primeros auxilios

pinzas para extraer cuerpos extraños o garrapatas

collar o bozal

suero fisiológico, si viajas a lugares secos o con mucho polvo

Prevención

El botiquín es importante, pero lo primordial es la prevención: lavarse las manos con frecuencia, consumir agua embotellada, evitar alimentos crudos y protegerse del sol y las inclemencias del tiempo.

Estos consejos reducen significativamente la probabilidad de que te enfermes.

Porque si ahorraste tanto para tus vacaciones soñadas, lo ideal sería que te las goces al máximo.